Polis a detene motociclista burachi cu a accidenta cu Harley Davidson y a cana bay laga su Harley atras bandi caminda benta abao.

Posted in

Diasabra den oranan di mey anochi a drenta informe di un accidente na e birada di Balashi pa bay Franse Pas, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un Harley Davidson cora cu blanco cual tabata benta banda di caminda, segun informacion obteni na e sitio e motociclista a cay su so cu su so y a core lanta bay for di e sitio. Polis a bin topa cu e motociclista un poco mas pazuid y a nota cu e tabata bao influencia y a detene. Ademas polis a confisca e Harley tambe.