E.J. “Watty” Vos blvd. ta keda un problema na momento di yobida, mester un solucion urgente!

Atrobe Aruba a wordo azota pa un yobida formal cu a dura henter anochi. For di oranan tempran di anochi ya caba varios auto a keda pega riba E.J. “Watty” Vos Blvd. te den oranan di mainta. Nos a bai y saca potret di e situacion na Sero Patrishi unda autonan tambe tabata pega y keda pega eynan, varios di e autonan aki mester a yama takelwagen pa buska nan y saca nan for di e polemica ey. Esnan cu tini recibo por bai na DOW y entrega esaki cu nan a tow nan auto for di den e awa na e luga cu e takelwagen a sake. Varios parti riba e caminda aki unda a keda inunda cu autonan no por pasa.