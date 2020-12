Booshi Wever: AÑA 2020 TA UN AÑA CU LO KEDA MARCA DEN NOS BIDA Y NOS HISTORIA!

Fin di aña 2020 ta momento pa reflexiona loke aña 2020 a nifica pa nos cada uno, nos comunidad y nos humanidad. Ken por a pensa cu na comienso di un aña 2020 nos lo a enfrenta un aña cu asina hopi reto y asina hopi inseguridad y tristesa? Un aña cu den calendario Chino a hiba e nomber di “DJACA”. Un aña cu a causa hopi daño, dolor y sufrimento.

Aña 2020 ta bay cu un maleta yena di violencia den mundo manera e caso di Floyd na Merca y demostracionnan rond mundo, crisis politico den varios parti di mundo, desasternan natural manera incendionan devastador, inundacion y horcannan. Y sin lubida un aña na unda mundo a cay den gara di un COVID-19. Un virus cu a cambia tur cos y na unda e palabra “NORMAL” a haya full un otro nificacion. COVID-19 a amplia e diferencia entre e rico y e pober y e vulnerabilidad di esnan di edad mas halto. Covid-19 a acentua tambe problemanan socio-economico di paisnan rond mundo, a percura pa crea desempleonan grandi, ceramento di fabrica-, industria- y negoshinan. Sin papia mes di e barconan crusero y avionnan cu a keda den nan puertonan. E evento mundial di hermandad, esta e Weganan Olimpico 2020, tampoco por a sigui. E mas tristo y doloroso ta cu pa e fin di e aña aki, rond mundo y aki na Aruba tambe, na hopi mesanan lo keda lugarnan bashi di esnan cu e virus a tuma nan.

Pa Aruba 2020 sigur tambe a laga su sicatriznan, no solamente causa pa e pandemia, sino pa e herencia politico cu Aruba a sigui confronta. Un economia destrosa, perdida di trabou, caida di entrada familiar y por ultimo un pais confundi y humiya. E pandemia a siña nos conoce nos “madre patria” mas di cerca y no pa e parti di su bondad, sino pa e parti SU imponencia y NOS impotencia, cu maluso a wordo haci di dje. Tambe2020 a subraya con un desunion na nivel politico, incapacidad pa sinta cu otro y scucha di otro, polarisacion y fanatismo politico hunto cu e mal maña politico a resulta cu e gran parti di nos autonomia mester a wordo entrega na un COHO y na un RAFT!

Na comienso di e pandemia nos a wordo bisa cu nos mester cuminsa biba di acuerdo cu un “Normal Nobo”. Realidad ta cu e mundo politico si a keda cu e luho di biba den e “Normal Bieu” cu mesun intriga, inmadurez, falta di transparencia, mal gobernacion, manipulacion, politikeria, nepotismo y patronahe politico, djis pa menciona algun.

Pero no ta tur aspecto di 2020 a caba riba mal pia. Nos por mira cu “Mama Tera” a haya un oportunidad pa hala rosea di nobo y recupera. 2020 a duna nos e oportunidad pa mira 2021 como un “COMIENSO NOBO”, un “MANECE NOBO”! 2021 mester bira e REBOOT 2.0 riba hopi tereno. 2021 mester bira como un aña di “REVANCHA”, un aña cu nos ta papia di oportunidadnan nobo pa nos por realisa nos soñonan, cu no solamente den 2020 no a wordo logra, sino di soñonan cu pa largo tempo nos a bin ta carga. Pues 2020 a siña nos aki na Aruba habri nos wowo! El a mustra cu sigur pa e ultimo 10 añanan nos no a percura pa “traha dam pa warda awa”, sino a goberna segun e pensamento di the “Sky is the limit”! El a mustra nos cu e rumbo economico mono-cultural, concentra riba un pilar so a haci nos vulnerabel. El a mustra nos cu “mal gobernacion” no ta garantia pa felicidad y futuro di un pais. El a mustra nos tambe cu e deterioro riba tereno economico-financiero y e politica estatal no a wordo ocasiona dor di COVID-19. COVID-19 a simpelmente acelera e proceso di deterioro.

Kizas 2020 a gara nos drumi, pero ela spierta nos formalmente y ta exigi pa nos ta mihor prepara pa 2021. Pa 2021 por ehempel ta trece un cambio riba e arena politico na Merca, mientras e antorcha olimpico cu a keda cendi na Hapon pa mustra cu e weganan lo t’ey bek, mester ta e preludio pa ilustra cu ta keda den nos mes un man pa percura pa 2021 bira un periodo di “REVANCHA”!

Un revancha cu mester tin como consecuencia cambionan necesario den gobernacion cu introduccion di “BON GOBERNACION ” cu lo mester percura pa un desaroyo economico balansa, cu oportunidad igual pa tur nos “entrepreneurs”, jong, bieu, profesional. 2021 mester percura pa un dinamica nobo den politica y no basa riba e principionan bi-partidista di berde y geel di ultimo 35 añanan! Ta di e manera aki so nos por logra rescata atrobe nos autonomia cu a wordo entrega riba Black Friday 13 di november 2020.

Aña 2020 sigur lo no bay haci falta. Es mas hopi lo kier lubida 2020, pero 2020 mester ta un aña pa keda recorda. Den calenderio Chino 2021 ta yama e aña di BUFALO! P’esey mes nos ta kere cu 2021 mester wordo mira como e bufalo cu lo placha e djaca, despidiendo di 2020 cu a laga asina tanto mal recuerdo y yamando asina 2021, e aña pa un comienso nobo, “UN MANECE NOBO”, e aña di REBOOT 2.0!

Na nos pueblo, nos ta desea un bon cambio di aña y cu 2021 di berdad por bira un aña di cambio berdadero pa un “MIHONORMAL”! Dios Tata Todopoderoso, bendiciona nos pais Aruba!Y nos ta pidi pa nos cuida curpa y sigui protocolnan stipula pa evita contagio!

Lider di UPP

Booshi Wever

30 december 2020