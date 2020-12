Prome Ministro a ricibi 2 menasa di morto despues di a anuncia Toque De Queda

Posted in

Polis a sera y controla dilanti Bestuurskantoor pa Prome Minister graba su mensahe di fin di aña!





Algun ora despues cu prome minister Evelyn Wever Croes a anuncia e medida di Toque de Queda cu lo drenta na vigor entrante mañan te cu dia 3 di Januari 2021, el a ricibi 2 menasa di ‘morto’.

Loke nos por a compronde ta cu mesora nos prome mandatario a alerta autoridadnan competente pa atende cu esaki.

Fuentenan cerca di e caso aki a indica cu ta trata di 2 menasa cu ta relaciona directamente cu e anuncionan haci awe mainta y dirigi specificamente na nos prome mandarario, caminda e prome menasa ta bisa cu nan lo tire mata prome cu cambio di aña. E otro ta bisa pa e cana cu bodyguard sino e lo haya tiro tambe. Tur 2 menasa ta indica cu e anuncionan no a cay den bon tera cerca e personanan of grupo aki, y kier ‘castiga’ e prome minister pa a haci e anuncio, considerando cu e ta responsabel pa e decision aki. Mester bisa cu esaki no ta prome biaha cu e mandatario ta haya tipo di menasa aki.

Esaki ta motibo tambe cu Premier ta bao di extra cuido pa