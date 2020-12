Prome Minister Evelyn Wever-Croes: MEDIDANAN NOBO TA PA EVITA CU MESTER TUMA MEDIDANAN MAS DRASTICO DESPUES

Posted in

Nos mester cuida nos capacidad di cuido, salud publico y economia di nos Pais

Durante di e ultimo lunanan, desde maart cu a cuminsa cu e maneho di e crisis di Covid, tabatin momentonan dificil y momentonan menos dificil. Awe 29 di december ta un di e momentonan dificil pero sigur necesario, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa durante Conferencia di Prensa di Gobierno y di Crisis Team diamars mainta. Si mira e cantidad di casonan activo diamars 29 di december, tabatin 206 caso activo y nos ta para na un total di 49 hende cu a fayece cu tabatin e virus.

Analisis di e situacion y motibo pa medidanan nobo

Prome Minister a inicia e rueda di prensa dunando splicacion amplio di e motibonan di preocupacion pa cual ta introduci medidanan nobo y a reparti esakinan den cinco categoria:

Cantidad di casonan nobo pa dia

E prome motibo ta cu e cantidad di casonan nobo pa dia ta aumentando. Tin un averahe di 20 caso nobo pa dia, cu ta pone nos ta bek na e nivel di 19 di october cual ta preocupante. A habri e luna cu un averahe di 18, a tuma cierto medidanan y el a baha pa 12 e siman siguiente. E tercer siman di december e tabata na 16 y awor e di cuatro siman di december e averahe ta na 20. Locual ta mas alarmante ta cu te cu 29 di december e casonan nobo ta rond di 40. E “positivity rate” cu ta e porcentahe di casonan positivo den relacion cu e total di testnan riba un dia, ta riba 30% cual ta mesun nivel cu e tabata na augustus net prome cu e piek na september cual tambe ta preocupante.

Testing

E di dos motibo dicon ta preocupa pa e desaroyonan ta pa e motibo di testmento. A ripara cu ya personanan no ta test mas manera antes, tin menos test ta wordo haci y esnan cu si ta test ta warda cuatro pa cinco dia cu nan tin sintoma, pa despues nan bay test. E consecuencia di esaki ta cu durante e 4 pa 5 dianan ey por a plama e virus rond pa mas hende, sin cu nan sa.

Fuente di contagio

Fuente di contagio ta e tercer motibo di preocupacion. Di esnan cu si ta haci e test, 60% ta haya esaki via contagio na cas y 40% di persona no sa unda nan a haye, cual ta alarmante. Pasobra nan a pega otro hende sin cu nan sa y sin cu por avisa e otro hendenan. Ademas, varios residente di Aruba ta biahando y ta bolbiendo bek cu e virus, e siman aki 8 di merca y 1 di hulanda

Comportacion

E di cuatro motibo ta comportacion: Lamentablemente durante henter e pandemia, semper tabatin un grupo cu no tabata atene su mes na e reglanan y tabata laga di desea pa loke ta comportacion. A mira cu e grupo cu no ta atene nan mes na regla di precaucion ta birando mas grandi, especialmente den ultimo fin di siman cu fiestanan clandestino cu a cuminsa bira hopi popular. Lamentablemente nos musiconan y DJ’s a bira masha creativo y ta causando hopi aglomeracion, cual ta hustamente locual cu nos a palabra cu nan cu lo NO por pasa.

Dianan di fiesta

Por ultimo, e di cinco motibo ta cu dianan di fiesta rond mundo ta wordo considera como dianan di alto riesgo, pa motibo cu nan ta aumenta e riesgo di mas plamamento di e virus.

“Pues mirando cu ta casi drentando e mesun situacion cu tabata aden na augustus esaki tin nos preocupa y no kier pa esaki pasa y por bira un menasa pa nos capacidad di cuido, salud publico y economia di nos Pais. P’esey nos mester tuma pasonan awor, pa evita un situacion penoso otro luna cual por conduci na cu hospital ta yena y consecuentemente camanan den Cuido Intensivo ta bira full ocupa cu pashentnan di Covid. Na e momento ey nos lo mester stop di duna cuido na otro pashentnan critico. Nos expertonan ta conseha nos cu pa evita e scenario dramatico aki di bira realidad, nos mester actua awor y no después”, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a termina splicando.