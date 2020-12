Ex-bisiña ora e ta burachi e kier bay molestia den barrio na Colony

Muchanan no kier a habri porta p’e















Diadomingo mainta a drenta informe di cu tin un homber rancando na e porta di un cas den Colony y e muchanan so ta na cas preocupa pero nan no a habri e porta pero alcontrario a yama polis pa un homber desconosi cu a bin ranca na e porta. Na yegada den e patruya a bin haya un homber burachi no mucho leu for di e cas y a bay atendecun’e e muchanan cu a mira polis na e sitio a yama bisa cu esey ta e sospechoso rancando na e porta di nan cas. POlis mesora a detene. E homber tabata asina burachi cu ora a detene e casi ni por a para riba su pianan y a dal abao. Cu ayudo di polis a logra lante y pone den e vehiculo di transporte. Despues e famia di e muchanan a reconose como e ex-bisiña cu awor ora e bebe e ta bini molestia den e barrio. POlis a bay warda cun’e pa asina e bin bij na su tino y ripara locual ela haci.