Booshi Wever: 2020 TA CONFIRMA CULMINACION DI E PACTO DIABOLICO ENTRE GOBIERNO ACTUAL Y OTMAR ODUBER!

Historia Aleman ta referi na un pacto cu diabel den e leyenda di dr. Faustus. Dr. Faustus lo haya na bida tur beneficio y rikesa basta e haci entrega di su alma. Dr. Faustus ta asumi, cu apesar di a hiba un bida yena di corupcion, manipulacion y mentira, toch na final e lo por a controla e diabel y deshaci di e pacto sin mas.

E esencia di e leyenda ta na prome lugar cu hamber pa poder ta hiba na cera pactonan cu ta adverso na e principionan basico di un gobernacion transparente husto y drechi, pero mas importante ta e creencia cu na final toch lo sali victorioso pasobra a logra elimina e “partner in crime”.

Otmar Oduber ta gobierno y gobierno ta Otmar Oduber! Esaki lo bay ta e reflexion di 2020. Ta insolito con un persona cu durante su periodo den e gobierno berde di AVPOR, di tur sorto di manera a menosprecia y agredi mentalmente integrantenan di e partido geel, pa despues di eleccion yega na un pacto cu e mesun integrantenan aki. Mas insolito ainda ta e hecho cu e mesun integrantenan tabata carg’e den teblachi y tabata trat’e manera un idolo y un gran salbador di patria. No a importa tur su actonan coruptivo ni tampoco e hecho cu kehonan oficial a wordo entrega contra su persona.

Al contrario despues cu Otmar Oduber a retira parce cu su poder a aumenta mas ainda pa locual na final di cuenta e por a sigui beneficia su persona y su amigonan sponsor mescos cu ela haci durante su periodo como Minister. Y e gobierno mientras tanto tabata cera wowo y bira cara sin importa e daño ocaciona na nos pueblo y nos pais.

E pandemia absolutamente NO ta e origen di nos problema actual. For di prome di e pandemia ya caba Hulanda a menasa di lo interveni, si no bin cambio fundamental con ta goberna nos Pais. E integrantenan di e partidonan cu ta conforma e coalicion na mando y sigur Otmar Oduber tabata na altura cu ta cuestion di tempo ki ora Hulanda lo bay cay aden.

E Scorpion Otmar Oduber a logra consolida den dos aña di tempo su poder riba e gobierno, pa despues retira. Un decision clave pasobra di un banda e no por wordo tilda di ta co-culpabel di e entrega di nos autonomia y toch e lo por sigui instrui e gobierno pa cumpli cabalmente cu TUR su deseo y exigencianan.

E comportacion di Otmar Oduber ta conoci y di spera, pero pakico e gobierno ainda ta permiti e influencia di Otmar den e programa di gobernacion? E no tin partido mas toch? Durante e ultimo eleccion ela bay grandemente atras den voto y e expectativa ta cu pa un siguiente eleccion esaki lo baha mas ainda. Kico ta e ganashi anto pa sigui cu Otmar? Un contesta fiho no tin (ainda).

Loke ta en todo caso, manera den e caso di dr. Faustus, gobierno lo no por deshaci sin mas di e pacto cu Otmar. E pacto parce ta graba den piedra y historia un dia por ta lo suminstra nos e motibonan pa locual Otmar a logra hinca POREDmep den su saco manera a bin ta sosode.

Of Otmar Oduber sa secretonan cu por ser divulga of nan ta hunto den “deals” cu ta beneficia algun integrantenan di e coalicion? Aki mester pensa riba e “deals” pa e contruccion di hotel na Baby Beach cu placa procedente di placa manchá cu sanger di e pueblo Venezolano of e “deal” cu RDA a cera, yená di secrecia, cu companianan recientemente lanta (fly by night)!

Ta parce cu dr. Faustus a haya compañe y awor tin mas alma entrega pa asina ey sigui corupcion, manipulacion y mentira.

REBOOT 2.0 lo percura pa caba cu e “leyenda” aki y hiba Aruba den e “MANECE NOBO PA E PUEBLO ARUBANO”

Lider di UPP

Booshi Wever

20 december 2020