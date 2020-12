5 Persona den auto a bolter na Pos Abao y nan tur a bandona e sitio.

Posted in

Tabata tin muher den nan y nan tabata papia spaño!

Pasco mainta a drenta informe di un accidente unda cu un auto a bolter na Pos Abao, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e auto cu su wielnan na laira y ningun hende cu tabata den e auto tabata na e sitio. For di testigonan a compronde cu tabata tin 5 persona den e auto y muher tambe den nan y tabata papia spaño. Investigacion haci na e sitio a indica cu e auto tabata bayendo nort cu velocidad halto y kizas e chauffeur bebi of no poniendo hopi atencion a slip na e birada perde control baha caminda dal den mata di kwihi pa finalmente bolter. Ta trata aki di e Mitsubishi Lancer A70942. Como cu e chauffeur a bandona e sitio polis a confisca e vehiculo pa asina e doño aparece.