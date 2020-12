Pone atencion: Marda Distribuitors Aruba ta yudabo prepara bo cas pa Pasco y Aña Nobo cu productonan di sanitizacion y cu aroma di Pasco

Marda Distribuitors Aruba situa net banda di Ruiz Take Away na Tanki Leendert #126 ta warda abo yega pa mustrabo e productonan di calidad di ARUPRO!

Si awor ubica na Tanki Leendert #126 net pega cu Ruiz Take Away, Marda Distribuitors Aruba ta brindabo su productonan di Sanitizacion y Fragancia pa bo celebra e Pasco aki sin virus y cu e aroma di Pasco berdadero. Probecha awe awor y pasa eynan pa bo mes comproba y disfruta di e aroma di Pasco di berdad. Tanto pa prome cu Pasco y despues tambe pa Aña Nobo. Lo mas importante ta cu e prijs ta cumbiniente pa un y tur, pasa nos ta warda’bo! Tin tur pero tur tur tur cos, handsanitizer portable personal aromatizer cu fragancia di Pasco etc. etc.