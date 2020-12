Booshi Wever: TA KEN TA APUNTA E LIASON OFFICER DI ARUBA?

Diabierna dia 18 di december 2020 Bon Dia Aruba a publica un entrevista cu nan a sostene cu sr. Abrahams di VNO. Den e articulo Sr. Abrahams ta haci mencion di ta asisti un grupo di trabou temporal cu ta consisti entre otro di dos persona cu e ministerio hulandes di Asuntonan Interior y di Reino (Bzk). Sr. Abrahams tambe ta bisa enfaticamente den e articulo cu sra. Zaandam ta e “liason officer” pa Aruba. E grupo di trabou tin como meta prepara COHO y fiha un agenda di ehecucion pa e “landenpakket” cu a wordo acorda na e Black Friday 13 di november 2020.

Ta obvio pues cu sra. Zaandam lo ta esun cu ta e contacto entre COHO y e gobierno di Aruba. Den un articulo publica den Amigoe di Aruba dia 23 di december 2020 parce cu Minister-Presidente di Aruba a atende e denuncia di Booshi Wever encuanto nombracion di sra. Zaandam como liason-officer y segun Amigoe Minister-President lo a desmenti categoricamente cu sra. Zaandam lo ta Aruba su “liason officer”. Segun e Minister-president sra. Zaandam lo ta involucra den administracion di e “Landspakket”.

Atrobe nos ta wordo confronta cu un diferencia den “INTERPRETACION”, manera parce a bira custumber cu e gobierno aki. Ta fresco den nos memoria ainda e diferente “interpretacion” cu e presidente di Parlamento y Minister-President a duna en relacion cu e infame votacion pa retira un Minister. Pues aki ta surgi e pregunta kende ta papia berdad. Lo Bon Dia Aruba lo a interpreta e declaracion di sr. Abraham robes of Minister-president no tin probelma pa sigui e ehempel di Pinocchio atrobe. UPP sinembargo ta puntra su mes ta kende realmente a apunta e “liason-officer”, Aruba of Hulanda. Den un gobierno cu ta wordo rigi pa transparencia lo mester a bira cla for di un principio kende den e grupo a wordo apunta di parti di Hulanda y kende “namens” Aruba y con bin a yega na e “vertrouwenspersoon” di O.O?

Si encaso sra. Zaandam a wordo apunta pa Aruba anto ta hopi remarkabel cu Minister Presidente no a reacciona corda refuta loke cu UPP a trece padilanti tocante e laso hopi estrecho cu O.O tin cu e persona en cuestion. Sra. Zaandam lo mester por tabata completamente na altura di e corupcionnan, labamento di placa, abuso di poder cu O.O ta wordo acusa di dje y sin papia di e influencia enorme cu O.O tin den e gobernacion aki. Si di otro banda enberdad sra. Zaandam NO a wordo apunta dor di Aruba como e “liason officer” di Aruba pero di Hulanda, anto esey kiermeen cu nos autonomia ta totalmente na filingrana. Te hasta den nombracion di e “pottekijkers” di Aruba, Hulanda tin e “ULTIMO PALABRA “!!

Ainda tin hende kier laga nos kere cu e acuerdo traicionero y strangulante cu e Minister Presidente di Aruba, sra. Croes a firma cu Hulanda no a laga nos Status Aparte na werki. Ta p’esey mas lihé cu ta posibel mester cambia e rumbo con ta goberna nos Pais. UPP ta ofrece e REBOOT 2.0 na unda dentro di 3 aña nos mester ta “back on track” y cu nos propio hendenan! Y e unico manera ta mara mannan di e politiconan dor di introduccion di reglanan estricto di Bon Gobernacion. Cu esaki nos por benta e garoti afo y percura pa e NORMAL NOBO pa e politiconan cu lo conduci pa “UN MANECE NOBO PA E PUEBLO ARUBANO!!

Lider di UPP

Booshi Wever

20 december 2020