Prome Minister Evelyn Wever-Croes: PUBLICACION ROAD MAP E-GOVERNMENT

Posted in

Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a comparti un anuncio importante cu pueblo di Aruba. Prome Minister a presenta plan integral di Aruba pa ehecuta e vision di e-Government pa añanan 2021 pa 2025, e asina yama, e-Government Road Map. E Road Map aki ta e cuadro di maneho pa transformacion digital di Gobierno di Aruba pa asina por brinda e miho posibel servicio na nos comunidad y lo guia decisionnan di maneho pa e proximo 5 pa 10 añanan.

E e-Government Road Map tabata un punto di prioridad di e Master Plan, reposicionando e rumbo di nos pais, y asina por bisa tambe cu sigur un logro grandi pa Aruba y importante pa yuda re-activa nos economia den e añanan nos dilanti.

Nos sociedad digital tin un expectativa, cu tur gobierno mester tin e habilidad pa acomoda e necesidad di e ciudadanonan y provee servicionan 24/7, confiabel y riba cualkier aparato digital, hasta celular, of Ipad. Mester sigura cu e institutonan gubernamental ta keda relevante den e era nobo aki, preserva democracia y cumpli cu e mision pa ta un institucion fuerte y efectivo cu e ser humano central.

Proceso pa crea e road map: E trayecto di e-Government a cuminsa na medio 2018 caba. Gobierno di Aruba a identifica mehoracion di e servicio brinda via digitalisacion como un punto di agenda prioritario den e plan di gobernacion “Hunto Pa Aruba 2017-2021”. E agenda di e-government a ser confirma despues den e proceso di presupuesto anual y obhetivonan di maneho presenta pa e Ministerio di Asuntonan General den 2018. Y for di e momento nos team nan y departamentonan a traha hopi duro pa accelera proyectonan di digitalisacion y al mes momento pa desaroya un vision y plan integral cu tur e ingredientenan necesario pa por ta existoso.

Un trayecto intenso a tuma luga unda cu nos e-government team hunto un plataforma di comision di e-government, tambe cu input di stakeholders, y di nos partner strategico eGA Academy Estonia a traha hopi duro pa desaroya un strategia integral, duradero, a base di un vision comun y realistico pa Aruba.

Obtenibelidad di e Road Map: E intencion ta cu e road map ta un ‘living document’ y lo keda wordo adapta tur aña durante e trayecto di implementacion cu mas informacion, sigur den consultacion cu stakeholders. Tur stakeholder principal di Gobierno cu a duna input riba e road map of di un manera of otro a of lo forma parti di e trayecto di e-Government lo ricibi un copia di e road map aki. E road map lo ta obtenibel online den januari 2021. Mientrastanto, esnan cu ta desea di lesa e road map, por manda un email pa innovation@gobierno.aw.