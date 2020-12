PROME MINISTER TA EXPRESA PALABRANAN DI CONDOLENCIA NA FAMIA DI SR. BENNY NISBET Y PARTIDO PPA

Posted in

Diasabra 19 di december a drenta e noticia tristo cu un gran ciudadano di nos pais a fayece na edad di 67 aña, Señor Benedict Nisbet, Lider di Partido PPA. Prome Minister Evelyn Wever-Croes, den nomber di Gobierno y Comunidad di Aruba ta expresa palabranan di condolencia na famia di Sr. Benny Nisbet y na Partido PPA.

Sr. Benny Nisbet a subi lista politico na aña 1975. E tabata ambtenaar te cu 1976 di Corte Prome Instancia. Cu su 25 aña el a bira miembro di eilandsraad y a bira e politico mas hoben cu a drenta Eilandsraad. Cu su 28 aña el a bira miembro di Staten pa PPA. Esaki tabata prome cu Status Aparte (1982-1985). Na 1986 el a bira Minister di Transporte y comunicacion y a fungi como minister den varios coalicion. For di 1983, el a lidera e partido PPA. El a ricibi Condecoracion Real como Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1990) y Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau (1995).

Sr. Benny Nisbet tawata hiba un politica di ta un persona cu ta studia e materia hopi bon prome, y ta drenta historia como e politico miho documenta. Un politico cu apesar di debatenan fuerte, nunca a recuri na tacticanan di ataca famia di oponentenan, cual ta algo di admitra, sigur pa e tempo ey. Su dedicacion y servicio pa su Partido PPA cu el a lidera pa 37 aña, y na nos pueblo lo wordo semper recorda.

“Nos pensamento y oracion ta cu su famia y amistadnan. Mi ta desea su señora, yiunan, henter famia y Partido PPA hopi forsa cu e perdida aki. Nos ta gradici nos Creador pa por a permiti Sr. Benny Nisbet haci tur loke el a haci pa Aruba. Cu Benny sosega na paz”.