Doño di negoshi a bin haya su garoshi na conocido adres na Shiribana

Garoshi y varios otro evidencia di kiebro y ladronicia a ser haya pero mercancia NADA!

Dialuna mainta a drenta informe di cu un comerciante a reconose su garetia di negoshi na un conocido adres na Shiribana y a yama polis pa bini na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e doño di e negoshi cu ainda no ta cla pa habri ya caba a bira victima di kiebro cu ladronicia. E doño a mustra polis e evidencianan pero unicamente e garoshi a ser confisca pa mas investigacion. Mucho cos mas polis no por haci pero si recherche lo por bay check y investiga mas leu pa asina pronto detene e ladron(nan) aki. E doño a keda di pasa entrega un lista di tur locual a ser horta for di su negoshi no mucho leu di eynan na Tanki Leendert.