Na Saliña Cerca habitante a sende airco bay sinta pafo y hende ta pasa bis’e su cas ta na candela.

Diabierna atardi laat a drenta informe di cu tin un camber di un cas na Saliña Cerca na candela, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu e cas ta na candela y a pidi pa bomberonan bini cu mas urgencia polis a compronde cu e habitante su so ta biba den e cas a sende su airco y a bay sinta pafo ora cu un hende ta bis’e cu su cas ta na candela y ora ela bira wak patras e ta mira huma ta sali for di su cas, mesora a ela bati alarma y a pasa man pa un slang y a cuminza combati e candela cu su mesun slang pero no por a logra hopi. na yegada di e bomberonan mesora a drenta accion y a start un combate unda a contene e candela den un camber y afecta un otro un poco pero e cas mes a keda sin coriente, yen di awa y huma, manera bomberonan ta bisa e cas a keda inhabitable y a solicita pa slachtofferhulp presenta pa wak y analisa e situacion y ubica e habitante na un otro caminda unda e por pasa e anochi te ora logra haci su cas habitable atrobe.