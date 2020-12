dr. Marck Oduber, a obtene su PHD na Universidad di Maastricht.

ORANJESTAD – Secretariado di Commission National di UNESCO Aruba, ta orguyoso di dr. Marck Oduber, cu e gran logro di obtene suPhD cerca Universidad di Maastricht.

Dia 14 di december 2020, Sr. Oduber a defende su dissertacion como un novum y conforme deseo di Minister di Enseñansa, Sciencia, i Desaroyo Sostenible online via Universidad di Aruba conhunto cu Universidad di Maastricht.

E titulo di e dissertacion ta “The Impact of Selected Natural Factors on Tourism Demand- The Case of a Small Island Destination”.

Den e estudio a investiga e relacion entre diferente factornan natural cu tin efecto ribaun isla turistico. E estudio a enfocaprincipalmente ariba factornan di clima(termino corto y largo), salud (dengue) yvegetacion.

Den corto e estudio a studia e oscillacion di demanda turistico di Aruba en relacion di clima for di e pais di unda e turista ta bin for di dje (por ehemplo Merca),y na Aruba.

Den e estudio di dengue y vegetacion a studiae movecion bi-directional entre turismo y dengue y vegetacion. Den estudio a haci uzodi formulanan econometrico/mathematicaavansa pa analisa e relacion.

Di parti di Ministro dr. Armando Rudy Lampe, Commission National di UNESCO Aruba y di e secretariado di Commission National di UNESCO Aruba, nos kier felicita dr.MarckOduber cu e logro.