Prome Minister Evelyn Wever – Croes: CONSORCIO QUANTEN Y E COMPANIA EAGLE LNGTIN SOSTEN DI GOBIERNO MERICANO

Diamars ultimo, durante un conferencia di prensa cu a tumaluga na Museum Of Industry San Nicolas, RdA a firma un Letter of Intent cu Quanten Consortium Aruba, pa siguinegocia pa cu repartura di e refinera. Tambe RdA a firma cu Eagle LNG pa un industria petro kimico. E comision a conseha pa Gobierno no busca solamente un inversionista, sino dos diferente inversionista pa dos diferente inversion.





Durante e conferencia di prensa di diamars, ConsuladoMericano, Christian Olson a informa cu Gobierno Mericano tasostene e consorcio Quanten y e compania Eagle LNG. Nan a wordo aproba pa “advocacy” door di Gobierno Mericano.

“Mi ta contento di mira un interes serio di Gobierno Mericanopa yuda nos reactiva nos economia. Esaki tabata e meta di mi ultimo biahe pa Washington aña pasa. Ademas e ta inspira confiansa y crea perspectiva. Pasobra si tin 1% chance pa crea 2000 cupo di empleo, ta nos deber moral pa explora e 1% ey. Awor ta drenta e fase di negosacion y mi ta spera cu den algunluna nos tin un bon resultado”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a felicita Quanten Consortium Aruba y Eaglecu e paso importante aki y a desea nan exito den e negosacionnan nos dilanti. Quanten y Eagle mes tabatapresente na e conferencia di prensa y a contesta tur pregunta y inquietudnan di prensa. Nan a demostra cu nan ta serio dennan intencionnan y p’esey nan a bin Aruba y a indica e seriedad cu nan tin pa sigui cu negosacionnan y cu por tainversionistanan nobo pa Aruba.

“E hecho cu nan tin sosten di Gobierno Mericano tambe tamustra e seriedad di e negosacionnan. Pa nos na Aruba cu desde Valero a bay definitivamente na 2013, no tabata tin nadamas riba e tereno ey. Awor tin por lo menos dos companiainteresa y nos mester duna un oportunidad. Ami ta optimista y dentro di poco luna nos lo haya sa si nos tin inversionistanannobo pa San Nicolas”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.