Booshi Wever: NA MEMORIA DI ERIC NASSY.

Posted in

Diabierna siman pasa mi a wordo sorpresa cu e noticia tristo cu Sr. Eric Nassy a bai sosega.

Diadomingo mi a haya un ultimo reflexion di Eric. Reflexionnan cumi tabata ricibi diariamente e ultimo añanan.

E ultimo tabata esaki:

“Bon dia, felis diadomingo, felis dia di famia. Cuida, protega, sigura. Locual ta wordo pidi for di’mi ,for di’bo, for di nos tur na e momentonan’ki ta, pa nos cuida, protega y sigura, salud di nos mes,nos sernan kerí, nos comunidad, nada por stroba. Famia e pilar di un comunidad” (fin di e reflexion)!

Y Eric tabata un hende asina. Ken por a kere cu esaki tabata su ultimo reflexion prome cu Todopoderoso a yamele den su Reino?

Mi conoce Eric masha hopi aña y su amor y dedicacion pa “Verslavingszorg” ta excepcional. Mi a conoce como un experto riba tereno aki tempo cu sr. Watty Vos como minister tabata encarga cu e problema di adiccion y Eric por ser yama e “PIONERO” den esaki aunke semper e tabata bisa cu ta otronan tabata pionero.

Como miembro di Parlamento den oposicion, Eric a convence mi persona den e modelo “Zandloper” cu ta rekeri cu “commitment” politico “all across-the-board”. Cu esaki den mente, dia cu mi persona a bira e minister encarga cu esaki, nos a sigui cu e commitment aki.

Den transcurso di e añanan a surgi un problema den e departamento concerni y conhuntamente a tuma e desicion pa reemplaza Eric. Pero Eric a bira mi consehero principal riba e tereno aki y esaki te hasta te recientemente mi a yame pa un conseho!

Jammer cu e “political commitment” cu a logra despues a wordo benta un banda y te cu awe nos ta sinti falta di esey!

No ta tur ora nos combersacionnan tabata ameno; tin biaha hopi fuerte, pero cu respet.

Eric, bo lo bai haci falta, ami sigur lo bai sinta bo falta, di bo reflexion diario sigur, pero tambe bo consehonan cu SEMPER bo tabata cla pa duna mi.

Mi ta kere cumi por papia den nomber di tur esnan cu a traha na mi bureau of na e departamentonan cu tabata ubica den e edificio bieuw di Centro Medico na SanNicolas. Mimi, Susan, Saskia, Lurena, Eli, Mayorie, Tony, Randy, André y Izawib. Dos persona cu tabata tin hopi bon contacto cune, esta Julie y Raquel. Alabes e personal di e departamentonan cu tabata traha den mesun edificio esta Inspectie Geneesmiddelen y Inspectie Milieu.

Te despues mi brother, mi consehero, e PIONERO di Cuido di Adiccion.

Cu Todopoderoso duna bo sosiego eterno y duna bo un lugar special den su Reino pasó bo ta un persona special!! Un biaha mas te despues!!

Lider di UPP

Booshi Wever

18 december 2020