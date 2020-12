Prome Minister Evelyn Wever – Croes: Gran musico Arubiano ta wordo honra pa su legado musical laga atras pa nos: CAYA HILDWARD CROES

Diahuebs atardi mientras cu e solo ta bahando riba nos dushiisla, a tuma luga e desvelacion di e caya cu ta wordo nombratras di un gran musico Arubiano, señor Hilward Croes den feliz memoria. Prome Minister na e ocacion a expresa bunitapalabranan di forsa na famianan presente y den su discurso el a enfatisa e legado musical cu Hilward Croes a laga atras.









“Ta practicamente imposibel menciona e palabra ‘MUSIC’ sin pensa riba Hildward Croes. Manera su letranan mes ta bisa: ‘Music is we language. Music is we living wage. Music is we bondage. Music is we iron cage. Music is we bandage. Music is we beverage. Music is we message….’.

Si nos para keto un rato na e escogencia di e palabranan aki, e ta un refleho di con profundo musica a biba den su alma y ser.Musica tabata su amor. Musica tabata su pasion. Musica tabatasu consuelo. Musica tabata su determinacion. Musica tabata su aliento. Musica tabata su animo. Musica tabata…. su bida.

Hildward cu musica tabata uno. Un talento asina grandi cu ora bo wak bek riba su trayectoria, bo ta realisa cu su talento tabata un don di Dios cu Hildward a haya como bendicion.

Aruba a keda chikito pa Hildward su talento. No a tarda hopicu artistanan di taya internacional a tende di Hildward Croes. Esaki a conduci Hildward na compaña artistanan manera Wilfrido Vargas y Juan Luis Guerra riba tarimananinternacional, rond mundo, dilanti publiconan di miles y miles di hende.

Como sifuera poco: Hildward Croes a wordo galardona cu e premio maximo den mundo di musica internacional: aweAruba tin un GRAMMY na su nomber danki na HildwardCroes.

Cierto momento den su carera internacional, el a cuminsa haya nostalgia pa su hogar Aruba y Hildward a bolbe bek y na e momento oportuno. Nos ta yam’e destino. Betico Croes tafayece y Hildward ta gara e bandera musical di Betico y su grupo. Awe Grupo di Betico. Hunto cu Grupo di Betico el a mantene nos tradicion di dande y fin di aña bibo.

Hildward su contribucion na nos cultura tabata grandi y diverso. Su talento musical tabata asina dinamico cu den tur genero el a cosecha exito. Hildward su vision musical tabatahopi adelanta y ambicioso. Esaki a haci cu el a sa di distinguisu mes como e creador di un genero musical cu e ta introduciden Aruba su Carnaval: e asina yama *soca trance*. Un genero cu a causa furor bou dje hobennan y comosion bou di e grandinan. Awe cu orguyo nos por bisa cu su legado cu DushiBand ta graba den historia musical di Aruba su Carnaval pasemper.

Lastimamente Bida a result’e demasiado cortico y no a logra concretisa tur su metanan.

Hildward a laga atras un herencia musical rico y Gobierno di Aruba awe ta inmortalisa su legado inaugurando Caya Hildward Croes, na su cas na Cumana.

Ta mi sincero deseo cu Hildward su trayectoria por inspira y motiva nos hobennan: Aruba por ta chikito pero si e amor pabo pasion ta grandi, no tin barera ni frontera pa impedi bo di logra bo soñonan.

Nos ta gradici e directiva saliente di SMAC den persona di Shannon Henriquez, Ghislaine Winterdal y Joally Croes kendenan a entrega e peticion oficial na Gobierno di Aruba, cuawe ta toca mi persona como Minister President, mas aun como su prima, e honor di por inaugura Caya Hildward Croes.

Awor cu bo ta den bo luga di eterno soño, aki na mundo Eba, Aruba semper ta y lo keda recorda bo. Nos Principe”.