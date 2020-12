KPA preparando pa un otro mensahedi fin di aña

Posted in

Ultimo detayes ta kedando cla

MACUARIMA, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba a cuminsa cu un tradicion desde 2013 pa trece un mensahe di fin di aña pa noscoleganan y comunidad. Na caminda pa 7 aña ela bira un tradicion cu polis ta trece un mensahe di positivismo pa e cambio di aña.

















Produci y edita dor di polis, bou di encargo di departamento di comunicacion, informacion y prevencion di KPA e aña akiatrobe nos ta preparando un otro jingle di fin di aña pa noscomunidad.

Dor di e reglanan y pandemia cu a presenta di COVID-19 a haciun concepto diferente y tambe cu adaptacion a logra cu diferentedepartamento di polis no a duda den e concepto y a dicidi di participa mesora. E aña aki no tabata e miho aña pa nos tur y ainda nos ta den un crisis. Pero contantando cu e sosten di coleganan polis e aña aki un bez mas por conta cu mensahe nan di alegria, paz, bendicion y mas importante e ta hiba e number di “Lanta ‘riba y ban sigui padilanti den 2021”. Dedica na tur famia cu ta pasando den e momentonan dificil polis nan a haciesaki cu hopi amor pa asina por trece un alegria t’e den nan hogar.Cu aprobacion di Altocomisario di polis, mesora trabou nan ainicia di grabacion pa asina cuminsa hinca e produccion den otro. E produccion ta den full swing y pa otro siman dia 22 december 2020 cuminsando pa 08:00pm Aruba completo por mira e lansamento di nos jingle. Por mira esaki atravez di nospagina official di facebook di Korpspolitie Aruba.