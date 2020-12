Aruba Bank ta invita comunidad pa bishita Cas di Luz Seroe Preto

Oranjestad – 18 di december 2020 – Manera ta custumber tur aña, tur famia ta prepara pa dianan di fiesta y no por laga afor e coremento rond di Aruba pa wak tur e casnan decora cu luznan festivo. Esaki sin duda ta conta tambe pa Cas di Luz na Seroe Preto San Nicolas.



Aña 2020 a trece hopi sorpresa di cosnan no mucho bon despues cu e pandemia debi na Covid-19 a yega nos isla. Nos mester a adapta y cambia hopi cosnan pa por sigui un bida cu Covid-19.



Pa e comishon di Cas di Luz Seroe Preto esaki tampoco ta un excepcion. A premira cu e aña aki no lo por a sende e Cas di Luz pa motibo di presupuesto. Aki ta caminda cu e comishon no a para keto y a dicidi di busca patrocinio rond riba nos isla pa ehecuta e plan di tur aña.



Den cuadro di Aruba Bank su responsabilidad corporativo social, e ta di sumo importancia pa duna bek na comunidad, pa es motibo e banco pionero di Aruba ta orguyoso di por a contribui na e cendemento di e luznan na Cas di Luz Seroe Preto.



Pabien na e comishon pa un tremendo trabou haci na e Cas di Luz.



Aruba Bank ta invita comunidad henter pa pasa bishita e Cas di Luz, e biaha aki den estilo di drive by caminda por presencia e bunita creatividad y luznan festivo.