A detene boto local ku a regresa for di awanan territorial di Venezuela

Diaranzon atardi un Metal Shark di Wardacosta a sali pa intercepta un boto cu tawata bini for di zuidwest di Aruba. Por a constata cu e boto aki, despues cu e la sali for di Aruba, a bai pega cu un otro boto desconosi cu a bin for awanan territorial di Venezuela. Despues di investigacion, a resulta cu ta trata aki di un boto local cu e nomber ‘GIFTED’ y esaki tawatin un cantidad substancial di pisca abordo. Personal di Wardacosta a hiba e boto Savaneta pa un control riguroso. E control nan aki ta wordo ehecuta pa evita cu por tin traficacion di productonan ilegal. Esaki ta procedura standardisa ora ta trata di botonan local cu tawata tin contacto of tawata den sercania di botonan di otro paisnan, manera por ehempel di Venezuela y Colombia.

A base di ley vigente, (articulo 6 di MR Covid bestrijding) cu no ta permiti pa pasa carga di un boto pa otro y riba ordo di Ministerio Publico a tuma e piscanan den beslag y e kapitan a haya un multa. Despues cu DVG a aproba e piscanan pa consumo local, Ministerio Publico a duna ordo pa reparti esakinan na instancianan caricativo. Un total di casi 700 kilo a wordo reparti entre stichting nan manera entre otro Centro Colorado, Stichting Eliezer y FPNC.

