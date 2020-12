Pashent Maduro poco poco ta siña cana bek

Posted in

Departamento di Revalidatie na Hospital cu tratamento post-Covid 19

ORANJESTAD, Aruba – 17 di december 2020: Cadapashent ta experiencia Covid-19 na un forma diferente. Lamentablemente, tin algun pashent cu ta keda atras cu retonan largo cu nan salud. Y ta precisamente e grupo aki ta ricibiendo cuido special di e departamento di revalidatie naDr. Horacio E. Oduber Hospital.











Rolando Maduro, ex-pashent di Covid-19 a wordo contagia naun reunion familiar chikito, cu a resulta den un cluster na undacasi tur hende a contagia. El a keda hospitalisa, prome riba e piso di cuido special pa Covid-19, y na di tres dia su situaciona bira pio y e la wordo interna riba ICU. Awo e ta den procesodi recuperacion despues di a sali for di Hospital. E ta bay tratamento regularmente na departamento di revalidatie naHospital cu ta yudando e den su proceso di recuperacion.

El a duna di conoce cu den cuido intensivo e tabata drumi den un solo posicion, cu a ocasiona cu su spiernan a bira slap y orael a sali di Hospital, Maduro practicamente no por a cana. P’esey awo por ehempel e mester a siña cana bek.

Rolando Maduro, cu ta un ex-polis, ta sigura cu el a haya un tremendo cuido na Hospital. Nan a yud’e prepara pa ora di bay cas, unda cu pocopoco e ta sigui e recomendacionnan di Hospital. “Asina aki mi a cuminsa recupera y cana bek,” el a duna di conoce. Pa loke ta e pulmonnan, esakinan no ta recupera lihe. E tin un luna cu a sali di hospital y a recuperabasta, pero no suficiente. Si e cana un distancia largo of haciehercicio, ta rekeri hopi oxigeno y e ta cansa.

Den e departamento di Revalidatie tin un grupo post Covid-19y ta consisti di seis persona, di 36 pa 62 aña. Nicole Doeland-Neslo, terapista naHospital, a duna di conoce cu tur tabatainterna den e departamento di cuido intensivo. No tur pashentcu ta hayando tratamento awo tabata tin of otro malesacronico prome, pero tur a keda cu algun complicacion despuesdi tabata interna den ICU cu Covid-19.

E tratamento post Covid-19 na revalidatie, ta regula nan ribadiferente tereno. Manera e parti di fisioterapia cu ta enfocamas riba e parti di condicion fisico. Tambe tin e parti di terapia den un grupo unda nan ta siña con pa hasi miho uzo di e energia, cual hopi biaha despues di COVID-19 e persona no tin. Tin e parti social, unda ta guia e pashent riba e parti di participacion y con pa drenta bek den comunidad. Tin e parti di logopedie cu ta enfoca riba e uzo di stem, mirando cu e energia I e pashent ta menos. Tambe ta brinda guia riba e parti di dieta, na unda e dietista enfoca riba parti di comemento of cuido di obesidad.

Tin persona cu a haya COVID-19 y no a wordo interna denhospital, pero a keda cu un of otro lesion, pues ban apoy’e, ban stimul’e pa hunto nos tur por drenta 2021 sano cu yen di energia.