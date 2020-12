100 persona a huramenta of haci promesa den presencia di Gobernador di Aruba, den cuadro di e ceremonia di naturalizacion.

Riba 15 di December 2020, 100 persona a huramenta of haci promesa den presencia diGobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, den cuadro di e ceremonia dinaturalizacion. Participacion na e ceremonia dinaturalizacion ta e ultimo parti di un procesolargo cu ta conduci na obtene e nacionalidadHulandes. Durante e ceremonia a para keto na e echo cu 15 di december ta tanto Dia di Reino como Dia di Naturalizacion. Gobernador a para keto na e nificacion di e nacionalidad Hulandes, e derechi y obligacionnan cu e ciudadaniaHulandes ta hiba cu ne y a presta atencion na e conexion cu e sociedad di Aruba.

E procedura pa haya nacionalidad Hulandes via opcion of naturalisacion ta describi den Rijkswet op het Nederlanderschap. Por haya mas informacion riba www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nederlander-worden. E trajectoria ta cana segun e decreto Verkrijging en Verlies Nederlanderschap, poniendo den practica articulonan 21 y 23 di Rijkswet op het Nederlanderschap. Pa mas informacion tocante e procedemento na Aruba, tambe por tira un bista riba e website di Gabinete di Gobernador di Aruba: www.kabga.aw.

Ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, hebben 100 personen in het kader van de naturalisatieceremonie op dinsdag 15 december 2020 hun eed of belofte afgelegd. Deelname aan de naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van een lang traject dat leidt tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit.Tijdens de ceremonie werd gewezen op het feit dat 15 december zowel Koninkrijksdag als naturalisatiedag is. Door de Gouverneur werdstilgestaan bij de betekenis van de Nederlandse nationaliteit, de rechten en plichten die het Nederlandse staatsburgerschap met zich meebrengt en werd aandacht besteed aan de verbondenheid met de Arubaanse samenleving.



De procedure om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen via optie- of naturalisatie is opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nederlander-worden. Het traject geschiedt volgens het Besluit Verkrijging en Verlies Nederlanderschap ter uitvoering van artikelen 21 en 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Voor meer informatie over de procedure in Aruba kunt u ook terecht op de website van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba: www.kabga.aw.