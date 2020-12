Prome Minister Evelyn Wever – Croes: GOBIERNO DI ARUBA TA SATISFECHO CU LETTER OF INTENT FIRMA PA CU REFINERIA

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa cu Gobierno di Aruba ta satisfecho cu e hecho cu RdA a yega e fase di negosacion dentro di e periodo stipula. Tempo a institui e comision independiente pa evalua tur e proposicionnan di interesadonan, a pone como fecha ultimo fin di november, y e comision independiente a cumpli. Nan a propone dos candidato pa continua pa e “track 1”, refineria of otro industriapetro kimico. E dos candidatonan aki ta pasa awor pa e fase di negosacion.

Pa loke ta “track 2”, otro desaroyo, e comision lo emeti suconseho fin di e luna aki.

E comision a presenta nan mes na Parlamento y por a demostra nan experticio y profesionalismo den e reunion di siman pasa 7 di december, contestando tur pregunta.

Diamars ultimo RdA a firma un Letter of Intent cu QuantenConsortium Aruba, pa sigui negocia pa cu repartura di e refinera. Tambe RdA a firma cu Eagle LNG pa un industriapetro kimico. E comision a conseha pa Gobierno no busca solamente un inversionista, sino dos diferente inversionista pados diferente inversion.

Prensa a wordo invita pa e firmamento cu ambos companiadiamars, pa asina por haci tur nan preguntanan. Prensa ta hopi critico, cual segun prome Minister ta algo positivo.

“Mare tabata tin sikiera mita di e cantidad di persona critico aki na 2016 ora Gobierno anterior a firma e acuerdo cu Citgo. Ademas si un hende ta sceptico y e no ta kere den e proyecto, mi ta respeta esey, pero no stroba mi di purba logra algo grandi pa Aruba”.

Prome Minister a reacciona riba e comentarionan di prensa cua cuestiona si e companianan ta serio, pasobra gobierno anterior lo a bisa cu nan no ta serio.

“Den e caso aki, mi ta puntra: Mas serio cu KICO? Cu NADA? Mas serio cu CITGO? Laga nos no lubida cu nos paista na suela, y ta deber moral di nos TUR pa busca inversionista, y duna tur desaroyo un chance. Nos debe nos yiunan y nan yuinan esaki”.

Pa loke ta trata oposicion Prome Minister tabata corto PromeMinister Evelyn Wever-Croes a bisa:

“No ta bale la pena reacciona mes. Ta obvio cu nan no tininteres di Aruba na serio. Aki tin un gobierno serio cu tapermiti un comision independiente negocia na serio. No cubiahenan di placer, regalonan di rolex y reunionnan cucantidad di persona cu awor ta deteni. Oposicion no tacompronde esaki pasobra nan no a sa di pone interes di paisAruba na prome luga tempo nan a negocia cu Citgo. Nan lo no compronde nunca y p’esey no ta bale la pena perde mucho tempo na nan. Nos ta optimista cu nos ta drenta e fase dinegosacion. Ambos compania a comparti tur informacion cu prensa na forma sincero, y a demostra cu nan ta serio. Den e etapa nos dilanti lo nos haya mas informacion pa por finalisa e negosacionnan”.