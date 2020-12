Sociaal Economische Raad (SER) a entrega 2 conseho na gobierno

Recientemente SER a haci entrega di 2 conseho na gobierno, riba diferente temanan den e areanan social y economico. Un di e consehonan tabata basa riba peticion di gobierno y e otro riba propio iniciativa (‘ongevraagd’) di SER mes.

E siguiente rapportnan/consehonan a ser entrega:

“Genderquotum als alternatief voor Vrouwenquotum” – november 2020

Riba peticion di Gobierno, SER ta duna un conseho riba ‘Vrouwenquotum’. Den e conseho aki SER ta duna su punto di bista pa introduci un ‘Vrouwenquotum’ den e conseho-/bestuurnan di entre otro di companianan estatal. SER den su investigacion a trata e ‘vrouwenquotum’ den un cuadro mas amplio social-cultural teniendo na cuenta diferente aspectonan y desaroyonan mundial y local pa participacion di hende muher. Basa riba su analisis SER ta conclui y conseha Gobierno pa e introduccion di un ‘genderquotum’ en bes di un ‘vrouwenquotum’ di minimal 1 representante di cada sexo. Den e conseho por lesa e resultadonan di e testcase haci como tambe e argumentacion amplio di e conseho di SER.

“Voedselzekerheid op Aruba” – november 2020

E rapport aki di SER, ta un investigacion cu a tuma lugar primeramente cu e meta pa defini y describi e situacion actual di e grado di ‘voedselzekerheid’, esta seguridad di cuminda/alimentacion, na Aruba y alabes ta demostra e importancia di esaki. Den cuadro di esaki a sinta cu diferente organisacion- y instancianan cu di un of otro forma ta traha den e sector/area aki pa asina por a inventarisa e reto y/o obstaculonan como tambe e factornan cu por contribui na hisa e grado di ‘voedselzekerheid’ na Aruba. Den e advies aki por lesa diferente recomendacion nan cu ta wordo hasi na gobierno pa asina stimula ‘voedselzekerheid’ na Aruba. Un di e recomendacion cu a wordo hasi ta cu pa e sector aki mester tin un registracion obligatorio y alaves wordo certifica pa asina por cumpli cu entre otro e criterianan di ‘Good Agricultural Practices’. Ademas e advies ta recomenda cu mester tin mas posibilidad pa e sector aki por ricibi financiamiento, por ejempel via microkrediet na un porcentaje mas atractivo pa asina por yuda stimula e sector. Un otro recomendacion di e Raad ta cu e stimulacion di voedselzekerheid na Aruba mester wordo hasi no solamente riba nivel commercial pero tambe na nivel di hogar, es decir mester stimula y incentiva e produccion di cuminda/alimento residential.

Social Economische Raad ta un organo independiente di deliberacion y conseho cu ta duna conseho independiente na un of mas minister, basa riba investigacion y analisis cu e meta pa señala aspectonan social economico na bienestar di e comunidad. SER por duna conseho riba peticion di un of mas minister pero tambe riba propio iniciativa. Tareanan y forma di traha di Sociaal Economische Raad ta stipula den ley. E Raad, ta consisti di tres partido igualmente reparti, esta tres representante di organisacionan sindical, tres representante di organisacionan di dunado di trabao y tres experto independiente apunta door di gobierno cual ta suma un total di 9 miembro. Alaves e Raad tin 9 miembro suplente cu ta reemplasa e miembronan fiho ora esakinan haya nan mes impedi di asisti na un reunion.

Rapportnan/consehonan di SER ta disponibel pa publico ariba e website di SER https://www.ser.aw/pages/publicaties/. Pa mas informacion tocante e trabao di SER y/of su rapportnan/consehonan por bishita e website www.ser.aw of tuma contacto na telefon 583-2713 of via e email info@ser.aw.

Diahuebs, 16 december 2020

