Booshi Wever: DESPUES CU A HIBA UN MANEHO ANTI-ARUBIANO AWOR KIER BIN CU MANEHO POPULISTA!

Posted in

Un di e exigencianan hulandes pa gobierno por haya fiansa tabata pa introduci un cambio den e LTU-V. E cambio entre otro lo mester kita tur obstaculo pa famia di Hulandesnan-Europeo cu a establece nan mes na Aruba, wordo permiti drenta den nos mercado laboral. Na prome bista e cambio di e LTU-V ta aparenta di ta uno mas estricto, pero e realidad ta cu a amplia e maneho anti-Arubiano di un “open-door-policy without windows & frames” cu lo perhudica mas ainda nos yuinan di tera y pa colmo lo no proteha e yui di tera tampoco. Un proteccion cu e “SWISS-MODEL”, cu tanto a wordo demonisa door di entre otro MEP mes, SI tabata duna e Arubiano. E “Swiss Model” a wordo introduci dia 24 di juni 2002 door di ex-minister Rudy Croes, contrario na loke e Minister Presidente actual kier laga hende kere. Y cu pa colmo e gobierno POREDmep a saca for di LTU.

Loke si ta cierto ta cu desde Booshi Wever a asumi e responsabilidad di e maneho di Admision, Aruba a conoce un maneho SIN corupcion y SIN excepcion riba tur tereno cu ta concerni e maneho y ehecucion di e LTU. E maneho tabata uno humano na unda e ARUBIANO tabata wordo proteha.

UPP ta constata cu e maneho anti-arubiano cu a cuminsa na fin di 2009, awor a bira pio. E acuerdo traicionero y strangulante cu Hulanda lo permiti TUR hulandes europeo y HENTER nan famia pa wordo “van rechtswege toegelaten”! E consecuencia ta cu e casa of partner di e persona cu a haya trabou na Aruba lo por bin TRAHA sin mester di bay Job Centre pa mira si tin un ARUBIANO disponibel. Segun gobierno a yega na e maneho nobo aki a base di un inventarisacion di e cuponan di trabou. Ki dia y ken a haci e estudio aki? Dicon no ta publica esaki?

UPP ta convenci cu e supuesto maneho “estricto” no ta nada mas y nada menos cu un acto di menosprecio pa nos yuinan di tera cu lo wordo stroba di haya un trabou pa cual nan a studia p’e y a endueda nan mes formalmente, pero tambe un menosprecio di nan famia cu a haci un sacrificio financiero grandi pa waak nan yui regresa cu un diploma.

E pretencion cu e cambio di e LTU mes ta uno estricto ta un ridicules di marca mayor. E ta un acto di cobardia cu tin como unico obhetivo tapa e berguensa di a entrega nos autonomia. Na Hulandes esaki ta wordo yama un “lachertje”!

Ta conoci cu e Minister aki ta haci excepcion den su maneho ki ora cu e kier y manera cu e kier pa acomoda su “F&F”! A bira regla cu ta laga hende drenta bou capa di un sector specifico (p.e. homber como inwonende dienstbode), pa despues bay traha den sector tradicional.

Un otro topico ta flexibilisacion di e maneho pa laga hende drenta fasil usando e “kapstok” di “kennismigranten”! A busca pa sa den ki sector ta aplica esaki? A haci un estudio cuanto ARUBIANO tin den exterior cu lo por haci e trabounan ey den lugar di trahadornan di afo atrobe? Ki maneho tin pa e Arubiano cu capacidad ocupa puesto den “kennissector” of atrobe ta usa un aviso/solicitud den corant, na unda supuestamente ta busca un persona local pero ya caba tin un permiso pa un stranhero bin hasi e trabou.

Un otro aspecto hopi peculiar ta na unda kier bin bisa cu lo pone tur peticion pa “gezinshereniging on hold”! Un ridicules di marca mayor. E unico manera cu por evita un “gezinshereniging” ta e “SWISS-MODEL”, tur otro lo no ta posibel! Deliberadamente ta “lubida ” di bisa cu e tratado gezinshereniging “Family-life” ta obliga gobierno pa duna e permiso pa e “gezinshereniging” aki. Un otro “cheap-shot”! Ta hopi bisto cu campaña a start y ta hasi saltonan mortal pa purba gana simpatia y confiansa cerca e pueblo, despues cu a castiga e pueblo pa mas di 3 aña caba y riba e tereno di adimision pa percura pa e ARUBIANO a wordo poní riba e “SPEEDWAY TO HELL”!

E gobierno POREDmep a demonstra cu nan ta incapaz pa dirigi e pais aki. Nan no tin ni e CREDIBILIDAD ni LEGITIMIDAD ta pa sigui goberna e pais aki. E maneho desastroso riba tur tereno cu Aruba a conoce desde fin di 2009 di AVPOR cu a hiba nos na e abismo nunca bisto den historia simpelmente a continua cu al final a hiba Aruba cu awe practicamente a perde su Status Aparte cu a trece asina hopi beneficio pa e pida baranca aki y su pueblo y e tantisimo hendenan cu a bin di afo bin yuda y probecha di esaki. Ta mas cu obvio cu e maneho di e ultimo DIEZ AÑANAN no por continua. Ta p’esey UPP ta ofrece e REBOOT 2.0 cu lo percura cu e NORMAL NOBO lo conta sigur pa e politiconan tambe y cu percura pa un “MANECE NOBO” pa e pueblo Arubano!

Partido UPP

Booshi Wever

12 december 2020