Prome Minister Evelyn Wever – Croes: A FIRMA LETTER OF INTENT (LOI) ENTRE REFINERIA DI ARUBA (RDA), QUANTEN CONSORTIUM Y EAGLE LNG

Aruba ta drentando un etapa nobo cu diferente posibilidad y ta spera cu e etapa aki ta uno fructifero’

‘Diamars 15 di december 2020 tabata un dia hopi importante como cu a firma Letter of Intent (LOI) entre Refineria di Aruba (RdA), Quanten Consortium y Eagle LNG. Prome Minister Evelyn Wever – Croes a expresa gran optimismo cu e paso aki ta na e miho interes di Pais Aruba.









Gobierno a inicia un proceso di Request for Expression of Interest na comienso di e pandemia di Covid caminda cu a haci invitacion na inversionistanan local y internacional pa nan expresa nan interes den un proyecto na Aruba. Un proyecto cu sea ta reapertura di refineria of otro proyecto cu por genera mesun desaroyo economico cu ta buscando den un refineria.

E proceso aki Gobierno no a haci’e riba su mes. Gobierno a institui un comision totalmente independiente pa haci e trabou aki. E comison a wordo lidera pa sr. Renny Arends cu ta director interino di RdA y den e comision tabatin personanan cu experticio riba e tereno di refineria, huridico, economico y di medio ambiente. A scoge un grupo diverso pa asina por tene cuenta cu tur aspecto cu ta buscando, Prome Minister Wever – Croes a splica.

A publica e anuncionan aki localmente y internacionalmente y a haya hopi interes. Despues di e procedura independiente cu tabata den man di e comision, dos siman pasa Gobierno a haya conseho pa continua cu e siguiente fase cual ta e fase di negociacion. Pues aki ta trata di dos compania cu a pasa door di e proceso di Request for Expression of Interest, evaluacion di e proyectonan y tabatin combersacion cu nan. Nan por a bin y mira kico nos tin na Aruba y nan a bolbe y nan a keda, pa cual awo nan a wordo scogi pa bay den e siguiente fase. Awor lo bay trata e detayenan di un acuerdo y tambe lo bay haci e “financial due diligence” pa mira nan forsa financiero y pa mira con ta bay haci cu e proyecto na Aruba. Ambos compania tawata presente diamars na Aruba pa firma e documentonan pa asina nan por drenta e fase nobo.

‘Mi ta sumamente contento y e ta un dia sumamente grandi. Tabatin momentonan di duda cu si berdad lo yega na e etapa aki, pero nos a yega asina leu y nos tin companianan serio cu ta interesa den yuda nos desaroya nos economia. Y na e momentonan aki sinceramente Aruba tin mester di tur ayudo cu por haya pa por lanta nos Pais bek economicamente. Nos ta drentando un etapa nobo cu diferente posibilidad y ta spera cu e etapa aki ta uno fructífero”, Prome Minister a expresa.

A gradici e companianan pa nan interes y confiansa demostra den Aruba y alabes desea exito den e procesonan. ‘Covid a dal nos duro, pero nos tin e confiansa cu nos tin mihor tempo nos dilanti’, Prome Minister Wever – Croes a termina bisando.