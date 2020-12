Cambio den maneho di admision relaciona cu efectonan di e crisis di COVID-19

E pandemia di COVID-19 a trece hopi reto pa Aruba, di cual entre otro e crisis social economico. Ya pa algun tempo un comision den e cadena di stranheria for di ministerio di labor y di husticia a bin hunto y a traha riba recomendacionnan den cuadro pa cuida e orden publico, salvaguardia e bienestar en general, e proteccion di nos economia y e mercado laboral local. Conseho di Minister y tambe Staten a haya un presentacion di dicho recomendacionnan y a tuma finalmente desicionnan respecto un maneho di admision mas restringi relaciona cu e crisis Covid19.

Personanan cu tin preferencia riba mercado laboral

A defini cual ta e personanan cu tin preferencia riba e mercado laboral pa loke ta trata e cuponan di trabou disponibel. Esakinan ta e grupo meta pa cual gobierno lo sigui haci tur esfuerso pa mantene of crea cuponan di trabou nobo pa nan, en caso esaki no a keda existente mas a consecuencia di e situacion economico den e sector particular

 Tur persona cu ta ser considera Arubiano

 Tur persona cu ta ser considera como Arubiano “nobo” dor cu nan a por ehempel naturalisa

 Tur persona cu tin admision segun ley na Aruba, por ehempel dor di nan tipo di trabou , nan

nacionalidad of nan estado civil

 Tur persona cu tin un firma liber

 Hulandesnan en general

 Expat Arubiano cu kier regresa pa contribui na Aruba su economia

Resumen di e cambionan den e maneho di admision – introduci como medida temporal relaciona cu e situacion di e mercado laboral ocasiona dor di COVID 19 ta:

A introduci un STOP riba promer peticion pa trahadornan

Te cu pronto aviso peticionnan di prome permiso laboral lo NO wordo otorga, cu excepcion di esnan cu ta cay den e categoria di excepcionnan manera e migrante di conocemento (kennismigrant), key positions den sectornan defini, e inversionista y esnan cu lo traha den e promising sectors.

Te cu pronto aviso peticionnan di prome permiso laboral lo NO wordo otorga, cu excepcion di esnan cu ta cay den e categoria di excepcionnan manera e migrante di conocemento (kennismigrant), key positions den sectornan defini, e inversionista y esnan cu lo traha den e promising sectors.

E mercado laboral a cambia di forma drastico cu ta resulta den un control mas estricto door di e autoridadnan concerni. Personanan cu tin menos di 5 permiso lo por haya un renovacion di nan permiso di trabou den caso cu e mercado laboral ta permiti y nan ta den poder di un documento positivo di DPL.

Cambio di firma

1 Cambio di firma (dunado di trabou) of funcion no lo ta posibel mas pa personanan cu tin menos cu 5 permiso, cu excepcion si e persona ta bay traha den un di e sectornan defini como prometedor.Promer permiso den exterior

E regla principal cu ta bisa cu tur persona stranhero cu aplica pa un prome permiso mester warda e respuesta riba nan peticion den exterior, ta keda aplicabel. E maneho di exoneracion di esaki a ser limita y a bira mas estricto. Cierto gruponan cu prome cu e pandemia tabata conta cu un flexibilisacion, awor mester tene na cuenta cu esaki a wordo limita. Esaki ta conta principalmente pa esnan cu ta bin pa stage y pa prome permiso laboral regular, hasta si tin un documento positivo di DPL.

Stop riba promer peticion pa reunificacion familiar

Mirando e cambionan riba mercado laboral unda gran parti di nos forsa laboral a perde nan entrada parcialmente of a perde trabou pa via di e crisis socioeconomico cu a surgi door di e pandemia. Di cual un gran parti ta personanan cu tin un permiso laboral. Pa e motibo aki tambe permisonan di reunificacion familiar, lo no wordo otorga mas te cu proximo aviso, cu excepcion si e garante ta cay bou di e categorianan di articulo 1, 3, 7 A y esnan cu ta cay bou di articulo 7 y ta wordo considera como di importancia vital.

A hisa e norma di inversion pa obtene un permiso como actionista – inversionista

Un cambio mas cu a surgi ta e normativa pa e capital di un inversionista cu a bira Afl. 250.000,- pa loke ta trata e capital cu un inversionista. E cambio aki ta alinea cu e maneho nobo di gobierno pa inversionistanan.

Sectornan prometedor

Pa logra un diversificacion di e economia, a defini gruponan di migrante cu si lo por sigui pidi permiso en caso nan kier bin biba y of traha na Aruba. Entre otro a defini cu migrantenan di conocemento ta welcome na Aruba, tambe ta yama bon bini na Nomads y Start Ups kendenan ta emprendedornan cu ta traha remote pa mercadonan cu no ta Aruba, tambe inversionistanan innovativo den e sectornan prometedor (logistica, agricultura moderno etc) of sectronan existente ta welkom, relaciona cu e creacion di cuponan di trabou nobo cu ta sumamente necesario pa cubri e necesidad cu tin bou di e grupo defini como preferente riba e mercado laboral.

Pues a orienta y modela e maneho di admision pa asina por logra metanan social economico y garantisa e efectonan desea.

Pronto lo por haya e informacion aki disponibel riba e website y facebookpage di DIMAS riba e metanan di estadia nobo y nan rekisitonan.