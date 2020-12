Aruba One Happy Island Lions Club: REGALA BO SER KERI Y AMISTAD UN TAPA BOCA PA NAN TA PROTEGI DEN E TEMPORADA DI FIN DI AÑA

Cumpra un Tapa Boca Certifica y Confortabel

ORANJESTAD – Protega bo mes y bo famia den e temporada aki y cumpra un Tapaboca cu bo por laba y por sigui wordo usa. Ta trata aki tapaboca cu certificacion internacional, 6 filtro y hopi comfortabel pa usa y respira. Esakinan ta ideal y confortabel pa usa den e temporada di Pasco y Aña Nobo, como tambe na oficina, na scol, na cas y como tambe ora cu mester sali for di cas. E tapaboca ta disponibel den sizenan S, M, L y XL. TA temporada druk di fin di aña y si bo mester sali pa haci un respondi, ta miho bo ta bon protega. Comunidad ban protega nos mes y evita cu ta bin mas contagio. Stima bo mes y bo sernan keri, cumpra un bon Tapaboca y di otro banda bo ta yuda Aruba One Happy Island Lions Club tambe recauda fondo pa asina por sigui cumpli cu e demanda di proyectonan na bienestar di esnan den nos comunidad cu ta den necesidad. Un bon regalo den e dianan di fiesta pa bo mes y sernan keri. Pa mas informacion bishita nos facebook page Aruba One Happy Island Lions Club of por tuma contacto cu ohilclubaruba@gmail.com of whatsapp 7460428 / 5629129.