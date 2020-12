Prome Minister Evelyn Wever – Croes: HULANDA A PONE CODIGO ORAÑE RIBA TUR PAIS DI MUNDO

‘Ta lamenta cu e codigo orañe a wordo poni pa Aruba tambesinembargo e ta perfectamente comprendibel’

Hulanda a pone tur Pais di mundo riba codigo orañe, asinaPremier Evelyn Wever – Croes a wordo informa door di Secretario di Estado sr. Raymond Knops. Pa prome biahaHulanda a cambia su punto di salida ora ta pone codigo di color pa un Pais. Anteriormente tabata basa su mes riba e situacion epidemiologico den e Pais, cual den e caso aki no taasina.

Den e caso aki pa Aruba actualmente no tin motiboepidemiologico pa cambia pa codigo orañe pasobra na Aruba e situacion pa loke ta covid ta bastante bou di control. Sinembargo pa motibo cu aworaki Hulanda ta preocupa pa nansituacion interno, nan tin cu duna un mensahe cla na nancomunidad y pues ta compronde e decision aki, Premier Wever – Croes a enfatisa.

E mensahe ta cu nan no ta recomenda nan ciudadanonan pabiaha. Nan no ta prohibi e biahe, frontera no ta cera, pero si tahaci e codigo orañe. Esaki ta significa cu si un ciudadano Hulandes y/of nos studiantenan na Hulanda dicidi di biahatoch, e ta riba nan propio riesgo. Si algo pasa, Hulanda no taobliga pa busca esnan cu ta biaha bek y hopi biaha seguronantampoco ta cubri.

“Ta lamenta cu e codigo orañe a wordo poni pa Aruba tambe sinembargo e ta perfectamente comprendibel. E situacion na Hulanda ta hopi serio y den Corona ora cu tin situacion serio asina, bo tin cu duna un mensahe cla. Pues na Hulanda nan tapidiendo nan ciudadanonan pa no biaha, no bay cu vakantie y keda cas mas tanto cu ta posibel. Mescos cu Aruba a hacidurante cu nos tabatin cifranan halto.

Pa resumi, e fronteranan no ta cera, ta bay tin hende cu ta siguibiaha bin Aruba, esnan cu a cumpra nan ticket caba por binAruba. Tene cuenta si cu rekisitonan y condicionnan ora di biaha. Alabes ta recomenda tur cu ta biaha for di Hulanda paporfabor tuma un seguro di covid pasobra nunca bo sa kicopor pasa. Y si bo tin un seguro di biahe di Hulanda, chens tagrandi cu awo cu Hulanda a pone henter mundo riba codigoorañe, cu e seguro di Hulanda no ta cubri cierto cosnan mas.

Mientrastanto nos ta mantene Hulanda den oracion y pensamento, pa nan por sali pronto for di e situacion cu nan taaden. Pa di e forma aki pronto por mira cu e plamamento di e virus ta stop y cu por bay bek na e normal nobo’, PromeMinister Wever – Croes a termina bisando.