Clientenan di Stellaris Casino awor por hunga bingo virtual

Haciendo uzo di un tecnologia innovativo

ORANJESTAD, Aruba – 14 di december 2020: Stellaris Casino ta introduci un wega diferente di bingo, e carchi ta bin den forma virtual. E cliente mester yega casino pa cumpra su carchi di bingo, den forma di un codigo. Cu su telefon automaticamente ta scan e codigo y virtualmente e carchi ta aparece riba bo celular, desktop of tablet.











Ta keda na e cliente pa cumpra cuanto carchi cu e kier. No tin limite y por participa na momento cu tin bingo. Tur dia tin diferente seccion.

Yazira Javois-Feliciana, Marketing Manager na Stellaris Casino, a splica cu e numbernan mes ta marca automaticamente. Pues no mester corda pa yena e numbernan tampoco. Tambe na momento cu ta cera un carchi of wega, e mes ta avisa e cantidad di bala cu falta pa sali. Na momento cu e persona gana e bingo, e wega mes ta bisa of si no a gan’e. Si a cumpra e carchi y a lubida, esey no ta un problema pasobra e carchi ta keda den wega.

Stellaris Casino semper ta pensa riba su hungadonan, specialmente den e tempo aki di fin di aña. Alabes e casino ta demostra nan esfuerso pa innova den tecnologia, pasobra hasta ora cu ta band’i pool of beach of na cas, ainda por sigui disfruta di bingo.

Aintroduci e bingo aki pensando riba e bishitantenan, cual Pool Party Bingo ta tuma luga di dialuna pa diahuebs entre 12:00PM pa 5:00PM. E bingo aki ta pa cada 1 ora y ta costa $1 pa carchi y ta gana $100 pa cada wega, pero e progresivo ta crece den tur wega. Ta premira cu e bingo aki ta bay bira popular, pasobra e progresivo ta atractivo. Otro aña un biaha mas lo tin e Feel Good Bingo, cu tambe ta masha popular den Stellaris Casino.

Lionel Croes, representante di End2End, ta contento di por ta e representante oficial den region Caribense y Aruba. Pa mas of menos tres aña a traha riba e proyecto y a purba bin cu solucionnan pa trece innovacion den e mundo di gambling. Door di mira e situacion cu a presenta durante e pandemia, esaki tabata un bon momento pa por a keda cla cu un compania globalmente reconoci. E compania aki tin mas di 15 aña ta trece un solucion riba e plataforma di software cu ta draai completamente den clouds. Asina ey turistanan por hunga bingo na beach, na pool, of den nan camber di hotel, uzando e tecnologia aki.