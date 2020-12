Homber a bolbe yega cas burachi y manera costumber ta maltrata y ta kibra cos den cas awor e muher a laga e homber pafor di cas.

Diasabra anochi a drenta informe di un problema na un cas adres conosi na Madiki, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda ora e homber yega cas burachi tur ora ta agredi e muher y kibra cos den cas pero esaki no ta entrega keho ya cu ta su casa, pero awor e muher a dicidi di no acepta su abusonan mas y lague sera pafor di cas. E homber a bati na porta pero e muher no a habri e porta, esaki a pone cu e homber a kibra bentana, drenta paden y kibra e television. Polis a papia cu nan y a pidi pa un di nan drumi awenochi na un otro adres pero e homber no kier keda drumi otro caminda e ora e muher a dicidi di cu e mes ta bay biba na otro adres. E homber a bisa cu e no kier e muher bay drumi otro caminda y si e haci esaki e homber lo bay busca unda e ta y molestie. Polis a laga e muher piki su pertenencianan y a hib’e na un otro adres pa e drumi.