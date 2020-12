Sharline Koolman – DVG: DVG CU ALGUN RECORDATORIO Y RECOMENDACION IMPORTANTE PA TUR LOCAL CU TA BIAHA DEN E TEMPORADA AKI

Posted in

Den e temporada aki di fin di aña, tin hopi residente cu a bay y/of ta bay den exterior sea pa vakantie of trabou. Sra. SharlineKoolman di DVG ta recomenda cada persona pa na e momento cu ta biaha pa verifica kico ta aplicabel pa e Pais cu ta bayendo. Por haci esaki via e Pais su website teniendo na cuenta cu protocolnan por cambia di un dia pa otro, dependiendo di e situacion di e Pais. Tambe ta pidi pa prome cu sali for di Aruba pa yena e ED-Card online y download DVG su Health App.

Pa loke ta e ED-Card online (Embarkation and Disembarkation Card), mester subi e website edcardaruba.aw. Ta importante pa haci esaki pasobra prome cu subi e vuelo bek pa Aruba, mester tin’e yena pa no stagna e proceso na aeropuerto. Tambe ta pidi pa download e Health App di DVG cual ta pa unabes cu yega Aruba, por haci e test di PCR na aeropuerto. Riba e ED-cCard online bo por paga pa haci e test di covid ora cu yega Aruba. Si acaso bo ta afo y bo tin e posibilidad pa test afo y upload esaki riba e sistema tambe por pero, na Aruba tambe por haci esaki como residente unabes cu paga online. E ora ey lo test na aeropuerto.

Ta importante pa cada persona mantene nan mes den cuarentena na nan cas te ora cu nan haya resultado. Mayoria biaha e resultado ta drenta despues di 7 of 8 ora cu a test (esaki por tuma te cu 12 ora), teniendo na cuenta e cantidad di test cu laboratorio tin.

Tambe ta pidi pa limita aglomeracion na aeropuerto, preferibel un persona so bin y pa e uza tapaboca. Y ta conseha pa mantene distancia cu familiarnan na cas. Esaki ta pa preveni y proteha bo famia. Hasta despues cu ricibi resultado di test negativo, ta recomenda pa mantene 10 dia den cuarentena pa ta mas sigur cu no tin e virus y limita riesgo di contagia otro persona. Ademas, den e periodo aki ta recomenda pa haci cas limpi mas frecuentemente, ventila cas y mantene distancia mas tanto cu por.

Por ultimo ta hopi importante pa ta bon na altura di medidanan di cada Pais prome cu biaha pa evita problema. Y ta consehabel pa cumpra un seguro di viahe apart cu ta cubri posibel gastonan medico, Sra. Koolman a termina bisando.