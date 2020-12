Sharline Koolman – DVG: INVESTIGACION DI “SEROPREVALENTIE” LO YUDA PA PA ADAPTA FUTURO MANEHO RELACIONA CU COVID

Posted in

Pa locual ta e “seroprevalentie”, Sharline Koolman di DVG a anuncia durante rueda di prensa cu ta haciendo un investigacion hunto cu Hulanda a traves di ‘National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). E motibo pa cual a scoge Aruba pa haci “seroprevalentie”, ta door di e cantidad di test cu a wordo haci na Aruba y e cantidad di casonan positivo cu tabatin te cu awo.

Pa e estudio lo acerca un grupo representativo di e populacion di Aruba, incluso esnan cu a wordo contagia caba cu Covid y lo puntra nan pa yena un cuestionario y pa saca sanger. Laboratorio di Hospital den cooperacion cu RIVM lo ehecuta e testnan necesario. Pa asina haya un bista a traves di e investigacion paasina compronde e nivel di inmunidad contra SARS-CoV-2 door di midi anticurpa presente den e muestra di sanger. Asina tambe por compara Aruba su datonan cu esun di Hulanda y otro paisnan cu lo por a hacie caba. Den Koninkrijk, Aruba y Hulanda so lo tin e data aki disponibel door di e cantidad di casonan positivo cu nos tabatin. A base di esey por duna informacion pa direccion di maneho.

Pues pueblo por ta na altura di locual cu ta andando, pa si bo wordo acerca porfabor duna cooperacion pasobra esaki lo por yuda pa traha riba manehonan cu mester introduci of adapta denfuturo. Esaki lo ta door di un invitacion cu ta wordo parti di post cual lo invita un persona di un edad specifico cu ta biba na e adres. Kiermen, e carta no ta dedica na un persona specifico, pero un persona den un categoria di edad.