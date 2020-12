Premier Evelyn Wever-Croes: FLEXIBILISACION DI MEDIDANAN ENTRANTE DIALUNA 14 DI DECEMBER

Durante Conferencia di Prensa diahuebs anochi pa duna e ultimo desaroyonan di Covid na Aruba y riba e maneho di esaki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e flexibilisacion di medidanan cu lo bin na vigor entrante dialuna 14 di december

E cantidad di casonan cu nos tin awe, nos ta mira cu siman akinos a conoce un averahe di 12 caso nobo pa dia. Esaki ta un 10% positivity rate, dus di e cantidad di testnan cu ta wordohaci 10% ta positivo. Lamentablemente nos tin 46 persona cu a fayece y tawata tin e virus aki. Na hospital nos tin 10 persona interna. Ora nos mira e cantidad nan aki nos por bisacu nos ta manehando e crisis y ohala por mantene asina aki, Prome Minister a subraya.

Siman pasa a anuncia medidanan nobo pa motibo cu tawata tinun crecemento den e total di casonan pa dia. Na momento cu e casonan pa dia aumenta, pasonan mester wordo tuma pa frena.Despues di e cambionan aki, por nota miho resultado y como consecuencia a revisa e medidanan y haci cambionan paflexibilisa. E cambionan ta lo siguiente: • Musico: Musiconan cu ta den un toca den banda paden den unestablecimento por bay te cu 5 persona riba scenario y si tapafo te cu 10 persona. E demas di reglanan a keda igual. E musiconan ta keda responsabel pa para e musica na momentocu e personanan ta lanta balia. • Deporte: Deporte por cu publico, si ta paden ta 30 persona y si ta pafo ta 60 persona. Akinan tur regla di tapaboca y distanciamento ta sigui na vigor. Un apelacion ta bay na tur esnan cu ta bay mira weganan, pa keda trankil sin bira emocional y cuminsa papia hopi duro of grita cu por cuasariesgo. Na tur e personanan aki: aunke ta bisti tapaboca tochpurba di wanta e emocion poco y no bay over na grita duro pasobra esaki ta riesgoso. • Personanan cu ta drenta tienda y supermercadonan of otro establecimento: Aki pa famia por bay 2 adulto y muchananbouw di 15 aña. Dus un mama y tata cu 2 yiu bou di 15 aña lo por drenta un establecimento hunto. Si emuchanan taariba 15 aña, e no lo por drenta cu mama y tata pasobra esakita considera 3 adulto.

E flexibilisacion di e medidanan aki lo wordo implementa den e siguiente decreto ministerial y lo drenta na vigor entrante dialuna 14 di december.