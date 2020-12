Premier Evelyn Wever-Croes: FIESTANAN CLANDESTINO NO TA PERMITI

Posted in

“Ban purba wanta un poco mas y mira con nos ta logra sali di berdad for di e crisis”

Un tema cu sigur ta hopi preocupante ta e fiestananclandestino c uta tumando luga durante e pandemia y medidanan na vigor. Crisis Team ta consciente cu tin hende cuta organisa fiesta rond na casnan di famia. Prome MinisterEvelyn Wever-Croes durante Conferencia di Prensa diahuebsanochi a enfatisa y recorda tur hende cu fiestanan clandestinono ta permiti. Haci fiesta y cobra pa entrada ta contra ley y si autoridad haña sa esaki nan lo actua y cu man duro.

Fiestanan cu no ta cobra p’e, por ehempel fiesta di hacimentodi aña na unda ta invita hende na cas, por acepta esey contal cuaplica reglanan vigente y no bira un fiesta grandi. Distanciamento ta importante y ta depende di e grandura di cas cuanto hende e por carga sigueindo e reglanan di distanciamento social. Ta permiti un cantidad di 30 persona 30 si ta paden y e cas ta hopi grandi y 60 pafo si e cura ta hopi grandi.

Si e cas of cura no ta hopi grandi, e ora ta conta e limite naunda bo por tene nan cu e distanciamento rekeri cu ta 1.5 meter di distancia di otro.

Den e proximo dianan lo duna mas tips y conseho di con si nos por celebra e temponan di pasco y aña nobo y con si nos por ricibi bishitanan na cas y goza poco di e ambiente di fin di aña.

“Pa fiestanan clandestino mi kier haci un apelacion riba un y tur, un cos e crisis aki a demostra nos ta cu e ta un enemigo invisibel y cruel pasobra ta hopi hende a fayece cu tawata tin e virus aki. Si awe nos sigui haci manera cos cu e no ta un riesgo anto mi ta sigur cu na Januari nos ta yorando malay y nos lo mester tuma mas medida. Dus un apelacion na un y tur, fiesta clandestino pa aworaki no. Ban purba wanta un poco mas y mira con nos ta logra sali di berdad for di e crisis. Nos ta sperando e vacunanan yega pa comienso di aña cual tambe por yuda anto e ora nos por bay bek poco poco na normalidad.

Djies wak e paisnan rond di nos, wak Corsou. Nan ta pasandoden momentonan dificil. Aworaki nos por bisa nos tin e virus domina pero un descuido e lo por sali di man y esaki ta lokenos tur como comunidad mester duna di nos parti pa evita”, Prome Minister a termina ta bisa.