Aruba tin un di e salanan di IMAX mas moderno den Caribe MetaCorp a inaugura centro di entretenimento GLORIA

Un inversion di 40 miyon florin cu ta percura pa 200 cupo di trabou

ORANJESTAD, Aruba – 11 di december 2020: “Boso no por imagina e honor cu ta toca ami awe pa ta para aki, na ocasion di apertura di un di e complehonan di cine di mas moderno den henter nos region. Mi bisawelo probablemente no a imagina cu awe su bisanieto ta para na e ocasion special aki, continuando cu e mesun negoshi cu nos a inicia exactamente 100 aña pasa”, asina Eddie de Veer, director di MetaCorp a inicia su discurso na ocasion di celebracion di 100 aña di e compania netamente Arubiano y cu a inaugura e centro di entretenimento “Gloria”.





















Ta trata aki di un inversion grandi, di no menos cu 40 miyon florin den un compleho di pelicula, cuminda y bebida y entretenimento. “Nos a yam’e GLORIA como honor na e prome sala di cine cu nos famia a inicia hopi aña pasa. Den e edificio aki nos tin 10 auditorio di cine, parti den 1 sala IMAX, 3 sala VIP y 6 sala comfort class. Na tur nos tin 1132 stoel ora tur e salanan ta yen. Claro cu nos sala di mas grandi ta esun di IMAX, cu 284 stoel pa admira un pantaya di 71 pia hancho, casi similar na e tamaño di e pantaya di Drive In, cu ta 80 pia di hanchura”, di acuerdo cu Eddie de Veer.

Pa awo, teniendo cuenta cu distanciamento social y reglanan di DVG, e stoelnan ta separa for di otro y e orario di operacion lo ta for di 4’or di atardi (4:00pm) pa 9’or di anochi (9:00pm). Den fin di siman, esta diasabra y diadomingo ta habri for di 10’or di mainta (10:00am) pa 9’or di anochi (9:00pm).

Pero e compleho aki ta encera hopi mas cu solamente cine riba pantaya grandi. Orguyosamente a celebra tambe apertura di e restaurant mundialmente conoci, P.F. Chang’s, un cushina Chines, Japones y Thailandes. E restaurant ta capas pa carga 225 huesped. Mangiamo’s ta un restaurant Italiano, specialisa den pasta, pizza, etc. Eyden nan por sirbi 80 cliente. Sizzle lo ofrece chicken wings, hamburger, sandwich, wrap y BBQ cu posibilidad pa carga 80 huesped.

Esey no ta tur, pasobra separa di e tres restaurantnan aki, ainda tin un foodcourt cu ta inclui un Starbucks, Lettuce Eat y Cold Fusion pa scoge for di dje.

Tene cuenta cu den e teatronan tambe por haci pedida di co’i come, sea prome cu drenta paden, durante e pelicula of si bo kier, nos tin un area VIP cu su mesun menu di bar y cushina.

Y siendo un compleho pa famia completo, no a lubida riba e muchanan. Gloria ta ofrece un sala di mucha cu a haya e nomber di “Stay & Play” cu tur sorto di co’i hunga pa mucha, incluyendo un arcade pa weganan digital y electronico.

“Mi mester bisa cu e proyecto aki a inicia mas chikito, pero segun e tabata haya forma, mi tata Eduardo a entusiasma mas y mas y cada bes a hacie mas grandi y mas grandi y mas moderno…te cu el a bira un di e proyectonan mas moderno den henter nos region. Nos no a spaar den nada di innovacion, den e ultimo tecnologia di zonido, di imagen skerpi, di stoelnan comodo y moderno, di un bon bar & cushina y na mes momento…nos a regla un dolor di cabes cu semper nos tabatin, espacio pa parkeer”, di acuerdo cu Eddie de Veer. E compleho ta conta cu un parkeerplaats masha grandi, capas pa por staciona 325 auto eynan.

MetaCorp a gradici henter e ekipo tras di e proyecto aki, na banco cu a kere den nan, na arkitectonan cu a pinta e diseñonan moderno, na e companianan local di construccion cu a traha e edificio cu trahadonan y uzando productonan local. “Asina nos ta draai nos economia, dor di inverti na cas, uza companianan local y garantisa cupo di trabou, tanto den e periodo di construccion y despues pa traha aki den tambe”, segun Eddie de Veer.

Na final, el a enfatisa cu “Como compania nos ta kere den e economia di Aruba, nos sa cu despues di temponan dificil, miho temponan lo bin. MetaCorp semper a inverti den grandi na Aruba ora mas e economia tabatin mester di dje, por ehempel ora LAGO a cera, ora di e caida di economia mundial algun aña pasa y awo, ora cu nos ta enfrentando un pandemia sin prescedente. Ta den e momentonan aki Aruba mester por conta cu su inversionistanan local pa carga e economia y lant’e bek pa progreso y bienestar di nos tur”, Eddie de Veer a termina bisando durante su discurso dilanti mandatarionan, accionistanan di e compania y invitadonan pa celebra apertura di e centro nobo di entretenimento di Aruba.