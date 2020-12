Posted in

Diabierna mainta e oficialnan di e brigada motoriza a cuminza brabo for di mainta tempran, na Tanki Flip nan a confisca un Nissan Adwagon y un rato despues na Arendsstraat a confisca un scooter. E tipo di controlnan aki ta sigui pasobra cu control so por drecha e situacion di esnan cu ta abusa y no cumpli cu ley.