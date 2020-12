Ciere di fin di aña na biblioteca

Gerente y staf di Biblioteca Nacional Aruba (BNA) ta desea su bishitantenan dianan di fiesta trankilo, yena cu paz y alegria. Tur tres localidad ta cera di dia 23 di December pa 12or y ta habri bek dialuna dia 4 di januari 2020.







Na 2021 BNA ta sigui brinda servicio na publico. Manera tur aña, tin diferente evento y proyecto special manera presentacion di publicacion nobo, e archivo digital ta sigui crece, amplia e coleccion publico y un catalogo online cu mas acceso pa publico, promocion di lesamento manera Bookclubs, actividad pa mucha tur siman, Festival di buki pa mucha cu un tema diferente y mucho mas. Mas informacion di lesa Ebooks y lesa online riba website di biblioteca.

Aangepaste openingstijden

Tijdens de feestdagen gelden er in de maanden december en januari gewijzigde openingstijden. De bibliotheek in Oranjestad en San Nicolas is gesloten vanaf 23 december om 12 uur en is maandag 4 januari weer open. Meer informatie over online lezen en Ebooks lezen op de website van de bibliotheek. Het personeel van de bibliotheek wenst iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling.