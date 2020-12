Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di cu tin un adicto ambulante drumi dilanti porta di Pro-Catedral San Francisco di Asis, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e conoci adicto yama Do Re Mi, polis a lant’e for di dilanti e porta y a core cun’e for di e sitio.