Aruba One Happy Island Lions Club ta organisa “Jingle Bells Charity Drive”

Ban yuda nos muchanan den necesidad cu un regalo pa fin di aña

ORANJESTAD – Diasabra awo 12 di december Aruba One HappyIsland Lions Club ta organisa “Jingle Bells Charity Drive” na Plaza Betico Croes den Rumbastraat. E meta di e charity drive aki ta pa recauda fondo pa muchanan di famianan den necesidad. Bo por pasa y e Leonnan y boluntarionan contento lo ta den Rumbastraat y bo pordeposita bo donacion den e box sin cu mester baha for di auto. Tur mucha merece un regalo y den e tempo dificil cu nos a bin ta confrontando famianan den necesidad ta esnan cu ta wordo hopi masafecta y sigur nos muchanan ta sufri e consecuencianan. Aruba OneHappy Island Lions Club ta haci un apelacion na henter comunidadpa uni na e causa aki y pasa haci nan donacion diasabra awo dia12 di december for di 1:00 PM pa 6:00 PM na Plaza BeticoCroes, Rumbastraat. Ademas lo tin na benta saco di dushicukinan di pasco (Christmas Cookies bags) y tambe lo tin nabenta tapaboca comodo re-usabel den tur size, cual por wordolaba. Tambe por haci un donacion di bo gusto riba e cuenta naArubabank 6005880190 Aruba One Happy Island Lions Clubmenciona Jingle Bells Charity Drive. E fondonan recuada lo bay pa e meta cual ta un regalo pa nos muchanan den necesidad. Ata bo oportunidad ban haci nos muchanan den necesidad contento. Tur mucha merece un regalo, abo por yuda, ata bo oportunidad! Por sigui e evento via Radio Latina 92.3 FM of Facebook page di Aruba One Happy Island Lions Club. Aruba nosta conta cu bo sosten!