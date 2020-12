Posted in

Diaranzon mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada di Palm Beach, meaora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Ma yegada di e patruya a bin compronde cu e Hyundai Getz biniendo for di pabao no a para pa duna preferencia na e Hyundai Ticson bayendo nort y e Getz a dal fishtail e Tucson kibra e as di e wiel mande bay dal na e baricadanan. Debi na e impacto 2 peraona a resulta levemente herida. Na yegada dine ambulans nan a atende ambos herido na e sitio mes.