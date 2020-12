Premier Evelyn Wever-Croes: PARLAMENTO DI ARUBA A RICIBI UPDATE DI E PROCESO DI DESTAHONAN ANDANDO DI REFINERIA

Dialuna atardi Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna Parlamento un update di e comision encarga cu e proceso di destahonan di refineria. E proposision y of conseho di e comision na Gobierno siman pasa ta indica cu lo sigui cu dos candidato. A scoge un cantidato interesa den rehabilita e refineria y opera e refineria y un di dos cu lo por haci algo riba e area y asisti cu energia pa e refineria y un desaroyo cu por baha e gasto di awa cu coriente pa henter Pais Aruba. E conseho di e comision ta pa bay over na e siguiente fase cual ta di negociacion.

Na juli ultimo a habri e proceso di “public tendering” / destaho publico pa busca inversionistanan cu ta interesa, sea pa opera refineria na Aruba, of un otro desaroyo. Den esaki a cana dos trayecto: Request of Expression of Interest 1 (REOI 1), pa e refineria of pa industria petro kimico, y tambe Request of Expression of Interest 2 (REOI 2), pa un desaroyo totalmente diferente riba e tereno di e refineria.

Na prome instante tabatin mas di 100 compania cu a expresa interes, 48 a haci un propuesta concreto, y for di esaki e comision (Advisory Branch Committee) a screen y selecta esunan cu ta cumpli cu e exigencianan stipula. Pa cual 17 a wordo tuma na consideracion y ta cumpli cu tur exigencia. For di cual 10 pa e REOI 1 y 7 pa REOI 2.

SEGUN E CRITERIANAN CU A WORDO TUMA NA CONSIDERACION LO CUBRI 4 AREA DEN E FASE AKI

(1): Economia y Labor. E compania cu ta buscando mester ta un inversionista cu ta bay enfoca riba actividadnan den futuro cu ta bay duna contribucion significante na e economia di Pais Aruba (crecemento GDP) y na mes momento ta crea cupo di empleo cu ta sostene crecemento di e GDP aki.

(2): Medio ambiente, salud y siguridad. E actividad cu wordo scogi mester tene na consideracion e leynan existente y den futuro riba e area aki.

(3): E maneho di relacionnan exterior. E inversionista cu ta buscando mester por pas den e maneho di relacionnan exterior di Reino Hulandes.

(4): Siguridad di energia. Ta buscando inversionista cu por yuda Aruba cu e siguridad pa gasolin y sostene prijsnan di awa y coriente mas abou.

REOI 1 ta conclui y e Advisory Branch Committee a duna Gobierno dia 28 di november, dos opcion viabel pa continua. E prome opcion ta pa yega na reapertura di refineria y e di dos opcion ta pa desaroyo industrial adicional pa e area aki den transhipment etc.

Varios di e personanan cu a manda proposal pa REOI 2 ta indica cu lo tuma 6 luna of 1 aña pa haci estudio. Algo cu ta bon, pero cu na e momentonan aki mester pensa pa cupo di empleo pa motibo cu mester reactiva nos economia bek. Covid a pone nos realisa cu locual cu mester aworaki ta desaroyo economico lihe.

Cu REOI 1 ta buscando un iniciativa cu riba termino corto (por wordo implementa den dos aña of menos), cu tin un impacto positivo riba e crecemento di nos GDP y cuponan di empleo den menos di 5 aña pa por mira e resultadonan di dje.

Pa loke ta e REOI 2, a haya proposiconnan pa por ehempel desmantela e refineria y construi hotel y jachthaven y a haya varios proposicion pa bin cu energia alternativo. Pues esaki ta andando y ta spera cu pa e luna aki por finalisa e parti aki pa por tin tambe un proposicion riba esaki.

Ta importante pa menciona cu ta buscando un actividad den REOI 2 cu ta complementa REOI 1. Pasobra esun di desmantela y pone hotel y condominium no ta locual cu ta buscando pa motibo cu esaki no ta trece e diversificacion den nos economia y GDP cu mester di dje. E trayecto cu ta cana cu REOI 2 ta locual cu lo trece beneficio riba termino un poco mas largo (mid to long term)

“Locual cu ta buscando aworaki cu Covid ta pa riba termino cortico por tin inyeccion den nos economia, cupo di empleo y ohala por logra cu mediano di otro aña por ta asina leu cu ta cuminsa emplea hende pa haci e trabou di rehabilitacion. Importante pa menciona ta cu nan tambe ta kere den transiciona e refineria den energia mas limpi y alternativo. Esey ta algo cu nos tambe tabata busca pasobra hopi biaha bo ta puntra bo mes si crudo ta futuro”.

Los di e REOI 1 of 2 tin e desaroyo di Cannabis medicinal tambe pa cual a haya peticion di companianan cu ta interesa pa haya tereno pa nan por desaroya esaki.

Prome Minister a indica na Parlamento cu no por bisa cuanto tempo e periodo di negociacion lo tuma, pero e imporante den esaki ta cu lo tuma tempo pa atende cu tur detaye bon, na conviniencia di henter Aruba.