Registracion ta sigui pa di 5 vuelo di repatriacion pa Venezuela

Recientemente DIMAS conhuntamente cu demas autoridad a logra asisti 140 Venezolano cu nan repatriacion riba e di 4 vuelo. A base di e interes den e vuelonan di programa Regreso Boluntario tin un di 5 vuelo den planificacion. E fecha pa e siguiente vuelo lo wordo figa na momento cu yena e cuponan di e siguiente avion. Tur esnan cu a inscribi y a asegura nan cupo riba e vuelo aki lo ricibi un notificacion di DIMAS via di email cu detaye di e vuelo y e fecha cu lo mester haci e test di PCR.

Tur esnan interesa pa residencia na Venezuela di forma boluntario por inscribi via di e formulario online di Regreso Voluntario riba di e website di DIMAS www.dimasaruba.aw.

Desde inicio di e programa di Regreso Boluntario te cu awor a logra cumpli exitosamente cu diferente vuelo di repatriacion asisti pa entro otro e siguiente destinacionnan:

 República Dominicana: 4 vuelo

 Colombia: 2 vuelo

 Ecuador: 1 vuelo

 Perú: 1 vuelo

 Argentina: 1 vuelo

 Panamá: 1 vuelo

 Guyana: 1 vuelo

 Surinam: 1 vuelo

 Europa: 1 vuelo

 Venezuela: 4 vuelo

 Merca: 1 vuelo

Tur persona cu ta interesa pa regresa Venezuela y forma parti di e programa di repatriacion asisti por inscribi nan mes via di e website di DIMAS www.dimasaruba.aw yenando e formulario di Regreso Voluntario y acudi na oficina di Avisa te cu diabierna 11 di december 2020 pa asina nan por paga e ticket y sigura e cupo riba e siguiente vuelo. Mas informacion lo wordo suministra na esnan interesa via di nan emailadres y of telefon.

