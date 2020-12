Aruba ta sigui innova pa maneha Covid-19

Minister Dangui Oduber ta satisfecho con e situacion ta actualmente na Aruba di Covid-19. Naturalmente nos ta desea di tin menos caso positivo pa dia di Covid-19 pero e ultimo 6 simanan nos ta cumpliendo debidamente cu nos strategia. Mas cu 2 luna pasa nos a anuncia kiko ta nos strategia y nos a bisa cu un averahe 30 caso nobo positivo pa dia ta algo cu nos capacidad di cuido y capacidad di salud publico por maneha. Nos strategia ta dunando resultado y nos ta spera cu nos por keda maneha esaki. Nos tin un averahe di rond di 15 caso nobo di covid-19 pa dia cual ta bao di e meta cu nos a pone. Na e momentonan aki nos tin 120 caso activo. Na hospital tambe e situacion ta bao di control. Tur esaki no ta kita cu nos tur mester keda alerto, nos no mester slek, nos no mester bai celebra pasobra covid-19 ta activo ainda y cualkier descuido por resulta den aumento di casonan. Aumento di casonan obviamente lo tin consequencianan pa nos economia y gobierno mester cuminsa tuma mas medida cual naturalmente nos kier evita. Nos tin cu sigui reglanan, sigui protocolnan, bisti mas na tur momento y mantene distanciamento social pa e casonan por keda manehabel. Dianan di fiesta ta asercando y aunke nos tur kier celebra nos tin cu corda pa celebra esaki conforme e protocolnan na un manera safe y sigur cuidando nos mes y nos sernan keri. Tin un luz na horizonte pa nos tur considerando e hecho cu tin 2 vacuna cu pronto lo subi mercado. E vacuna di pfizer cu ja caba a haya aprobacion na Inglaterra y e otro vacuna di moderna cu dentro di poco lo haya aporbacion. Gobierno hulandes por medio di ministerio di VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) a compromete nan mes cu Aruba cu na momento e vacuna bira disponibel pa Hulanda, Aruba tambe lo haya esaki. Nos lo cuminsa cu un campanja pa educa y informa tur hende riba e vacuna pa tur hende ta bon informa. E vacuna aki no lo ta obligatorio pero nos lo recomenda esnan cu ta den risico groep, esnan di edad y tambe esnan cu ta traha den cuido y frontlinersnan pa tuma esaki. For di dia nos a habri nos fronteranan na juli 2020 Aruba a lansa e Aruba Health App. Cu e app aki turistanan y localnan cu ta yega Aruba ta download e app y ta haya tur informacion di nan PCR test dentro di 6 ora. Aruba a wordo reconoci mundialmente pa nos protocolnan, nos innovacion y sigur e Aruba Health App. Actualmente nos ta den combersacionan cu aerolinea mericano pa e siguente fase cual ta e digital test results. Cu esaki atrobe Aruba ta frontrunner y pionero pa innovacion. Minister Oduber ta satisfecho di e team di Ministerio TVS, DVG, ATA pa e avansenan cu nos ta conociendo pa cu e Aruba Health App. Tur e esfuersonan aki ta wordo haci pa nos por recupera nos turismo y economia mas liher posibel y hacie mas facil y eficiente pa e turista por viaha pa Aruba.