SIGHT FIRST: ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB CU CAMPAÑA PA COLECTA BRILNAN DI BISTA CU NO TA WORDO USA MAS

Comunidad por deposita na e opticanan participante

ORANJESTAD – Desde 1990 e organisacion di servicio mas grandina mundo, Lions Club mundialmente a cuminsa cu e tema Vision (Sightfirst), desde e momento ey, e mision ta pa fortalece centronandi bista den areanan menos afortuna pa asina trata na evita pa personanan perde nan bista, asistiendo esnan ciego of visualmenteincapacita.

















Lions clubs ta traha cu instancianan internacional pa yega na e meta aki, miyones di placa ta a wordo inverti mundialmente den centronandi bista, operacion di catarata y na educacion di personal medico pa trata malesanan di wowo. Un di e proyectonan cu ta parti di e programa di Sightfirst ta colecta brilnan di bista cu ya no ta wordousa, cual despues di wordo revisa y drecha y ta wordo poni na disposicion di esnan di menos recurso cu no por yega na un bril di bista y mester di esaki pa mehora nan calidad di bida.

Como organisacion cu ta forma parti di e organisacion mas grandi di mundo, Aruba One Happy Island Lions Club tambe ta desea di aportana e causa global aki. Desde October padilanti nos organisacion a inicia un campaña pa colecta brilnan di bista cu no ta wordo usa mas. Aruba One Happy Island Lions Club a acerca opticanan local pa hayae cooperacion pa por pone un caha special “Eyeglass Collection Box” pa colecta e brilnan di bista. E opticanan cu ta participa na e campañaaki ta Kok Optica situa den Wilheminastraat 11 y na The Cove Mall, Optica Oduber & Kan situa den Caya Betico Croes 222, OpticaModerna situa den De Lasallestraat 65, Optica Leslie situa den L.G.Smith Boulevard 124, Optica Pearle Vision situa den L.G. Smith Boulevard 134, Optica Perfect Vision situa den Tanki Leendert 249 y Optica Sun & Shade situa den Tanki Flip 82. E comunidad tin e oportunidad na momento cu nan ta bishita nan optica di preferenciapa cambia nan bril, nan por deposita e bril cu ya no lo wordo usa masden e caha special aki. Como tambe esnan cu tin brilnan di bista na cas cu nan no ta usa mas por bay na e optica caminda tin e box pa colecta pa asina deposita esaki den nan.

Comunidad por participa y contribui cu e campaña aki. E brilnan cuwordo ricibi lo wordo manda pa e Centronan di recoleccion di LionsInternational unda e glasnan lo wordo midi, monturanan drecha y haci limpi y categorisa. Di antemano masha danki na tur e opticanancu ta participando den e campaña aki como centro di coleccion, si tinmas optica cu ta desea di participa por tuma contacto cu Aruba OneHappy Island Lions Club. Na final e brilnan colecta lo wordo repartiden paisnan den necesidad unda ta dificil of casi imposibel pa hayabrilnan di bista. Como tambe lo check si tin e demanda pa esaki na Aruba y asina lo percura pa yuda esnan cu mester di nan y lo por hacibon uso di esaki. Pa mas informacion por bishita nos Facebook ArubaOne happy Island Lions Club of email na email: ohilclubaruba@gmail.com.