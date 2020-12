Booshi Wever: LEY DI MAFIA “OMERTA” APLICA DOOR DI TUR PARTIDONAN POLITICO DEN PARLAMENTO!!

Diabierna 4 di december 2020 pueblo por tabata testigo di un pantomina den un pandemia, na unda un biaha mas parlamentarionan na prome instancia ta acusa otro di tur tipo di corupcion, malgobernacion y ladron pa na final yega na un “happy ending “! Pueblo lo a custumbra cu e comportacion infantil aki, pero no ta realisa kico ta realmente e consecuencia pa nos pais y pa pueblo.

E prome aspecto hopi peculiar ta, cu un asunto asina importante ta wordo trata riba un diabierna atardi ora cu nos tur sa cu gran mayoria di pueblo lo no sigui e reunion aki. Ta manera tin asuntonan cu pueblo no mag di sa. Diabierna pueblo por tabata testigo con Parlamento, casi unanimemente a APROBA cuentanan anual cu NO tin un “goedkeurende Accountantsverklaring”.

E prome pregunta ta, con confiabel e cifranan aki ta? ARA y Caft tabata hopi enfatico, e cuentanan anual mester wordo scrutina pa un accountant y esaki NO a sosode. Y nos Parlamento “nobo” y “otro” a djis aprobe!! Parlamento cu un mayoria, esta AVP, MEP, POR y RED a aproba e “Jaarrekeningen” di 2016, 2017 y 2018 cu pa colmo cada uno tin saldonan NEGATIVO.

Na 2016: Afl. 104.450.168,= negativo; 2017: Afl. 129.885.319,= negativo; y 2018: Afl. 144.262.807,= negativo!

Nos tur sa cu e saldo negativo di 2016 y 2017 ta pa motibo di e maneho desastroso di AVP cu tabata hiba un maneho di “the sky is the limit” y di “sprookjes”! Con bin cu e saldo negativo pa 2018 a sigui crece? Ta riba ken lo bay tira culpa si e saldo negativo 2019 sigui crece? Cu otro palabra e saldonan negativo aki NO ta hustificabel. Bo no mester ta un genio pa “figure out ” esaki.

Henter e show y e cantaleta di e parlamentarionan tabata tin un solo meta atrobe: DESVIA ATENCION!

Pueblo un biaha mas por ta testigo di e maneho di e partidonan tradicional cu ta esun di “CANI MI PAMI CANI BO”!

Nos tur por corda cu na 2018 e parlamentarionan di e coalicion POREDmep tabata tilda cu boca grand yená cu insulto y cu acusacionnan e gobierno AVPOR cu e jaarrekeningen anterior te cu 2015, tabata un “aanfluiting” y a pronostica cu lo cera ex-Ministronan pa mal maneho, pa despues vota CONTRA y di e forma ey a tranca e cyclo presupuestario. Mientras nos a spera cu algo lo a wordo haci pa no solamente scrutina e cifranan di nobo, sino pa saca afo kico a pasa y na unda e placa a bay, awor nos por mira, cu apenas 2 aña despues ta core APROBA e Jaarrekeningen di 2016, 2017 y 2018. Ta kico a pasa anto? NADA a cambia toch? Y pa colmo diripente te hasta ta bisa cu a cumpli cu e NORMANAN financiero pa aña 2017 y 2018.

Aki cualkier mucha chikito mester por saca afo cu tin un “cover up” formal a tuma lugar! Den e mundo di mafia esaki ta wordo yama “OMERTA”, pues bo no ta “basha abow” riba otro.

Nos NO mag lubida cu aprobacion di e “Jaarrekeningen” aki no solamente ta nifica cu e cifranan ta corecto pero a APROBA e MANEHO di AVPOR tambe!!!

Dicon diripente e fraccion di AVP tambe a vota “VOOR” e “jaarrekening” di 2018? Nan tambe a tilda e gobierno POREDmep di corupcion y manipulacion toch na 2018?

Aki pueblo mes por mira cu e partidonan AVP, MEP, POR y RED ta “één pot nat”! Awor cu nan a corre aproba e “Jaarrekeningen” aki, niun di e partidonan aki por culpa otro mas di NADA y sigur NINGUN hende lo bai cerá manera cu a wordo bisa y priminti.

Con por ta posibel cu SIAD SI ta obliga tur comerciante pa cumpli cu Ley y tin “Jaarrekening” cu un “Goedgekeurde Accountantsverklaring”, pero Gobierno mes cu TAMBE mester cumpli NO ta atene su mes ni na Ley ni na regla??

Den e caso aki un ta tapa pa otro y asina por wak cu MEP a vota na fabor di Jaarrekening 2016 y 2017 cu tin un saldo negativo, pa AVP tambe vota na fabor di esun di 2018 cu tambe tin un saldo negativo. Di e forma aki tur dos partido ta laba man di otro manera Pontius Pilatus.

Asina Aruba lo sigui wordo goberna? Acusa otro di tur sorto tipo di corupcion pa despues aproba tur cos y ta pasa pa “ordo di dia”??? Ta tipo di tapamento di maldad asina a causa cu awe NO tin confiansa den e gobernacionnan di e ultimo DIEZ AÑANAN!!

Y ta na e pueblo Arubano pa pone un fin na e tipo di gobernacion aki. UPP ta ofrece un alternativa por medio di nos compromiso pa cu pueblo hinca den nos REBOOT 2.0, cu ta encera mara mannan di e politiconan por medio di introduccion di e reglanan estricto di Bon Gobernacion! Asina ey so nos por yega na e NORMAL NOBO cu lo mester conta na prome lugar pa e politiconan! Esaki ta e Comienso Nobo cu lo hiba nos pa aki 3 aña nos por benta e “GAROTI” afo cu nos mester usa dor di e acuerdo traicionero y strangulante (causa pa e ARKITECTO Mike Eman y e REALISADOR Sra. Eveline Croes) y lo pone Aruba “back on track” na unda nos por bisa cu nos ta “BAAS” den nos cas atrobe.

Partido UPP

Booshi Wever

7 december 2020