FASE Team ta urgi aplicantenan pa yena aplicacionan corectamente:

Lamentablemente a bin tuma nota cu tin basta erornan ora di yena e prolongacion.

Team di FASE ta urgi tur aplicante, en particular esun cu ta pidi prolongacion, pa yena e formuliario cu informacion corecto y completo.

Riba e formulario ta wordo pidi pa “Number di registracion di FASE”. Esey kiermen cu bo persona mester yena bo FASE ID original.

Si bo ta pone un otro number manera por ehempel di e ultimo prolongacion, chens ta cu bo datanan lo wordo verifica robez. E lo mustra cu e number ta di un otro persona.

Cual lo ta resulta cu bo persona no ta ricibi pago di bo prolongacion (ainda).

Tambe ainda tin un grupo cu ta yena nan number di ID di Censo robes. Den caso cu bo no tin un carchi di ID di Censo, ta conseha pa bay saca un extracto di Censo pa asina verifica bo number di ID corectamente.

FASE Team a bin ta asisti mayoria di esunnan cu haci eror pero door di a simplifica e aplicacion y e proceso, mas cu claro kier mira mehoracion den e forma con ta yena e aplicacionan. Esaki ta hasi tambe cu awor no ta keda mucho tempo ni tampoco oportunidad pa hasi corecionan cual ta nifica cu e aplicacion mester drenta na ordo.

FASE kier yuda tur esun cu tin derecho riba FASE.

Si bo persona tin duda si bo a yena bo formulario corectamente, por fabor tuma contact cu Team FASE via email: asistencia@fasehelpdesk.com. Si ta ZZP email ta: zzp@fasehelpdesk.com. Asina nos por yuda pa duna bo y ademas coregi bo error pa asina toch logra pa bo ricibi FASE. Tene cuenta si cu tur esaki lo causa tardansa.

Porfavor tuma bon nota cu deadline pa luna di December ta awo dia 10. Pa luna di December no tin spacio pa coregi prolongacionnan ni aplicacion nobo. Pues no core riesgo di no ricibi FASE na december. Yena tur informacion corecto y sigura bo FASE.

FASE Helpdeskteam

7 december 2020