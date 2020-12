Minister Xiomara Maduro ta informa: Cuentanan Anual di Pais Aruba ta revela cu e saldo operacional ta mehora na aña 2018 indicando mehoracion den e maneho financiero na Aruba

ORANJESTAD – Diabierna Minister di Finansa tabata na Parlamento pa trata e Cuentanan Anual di Pais Aruba pa añanan 2016, 2017 y 2018. Pa sera e ciclo presupuestario pa e añanan aki Parlamento mester aproba e saldo operacional (explotatierekening) cu ta duna un bista di con e entradanan y e gastonan di Pais Aruba a wordo realisa den e añanan 2016, 2017 y 2018. For di e cifranan ta bira bisto cu e saldo operacional ta mehora na aña 2018, indicando un mehoracion den e maneho financiero na Aruba.





E resultado di e maneho financiero di Gobierno ta keda manifesta den e cifra di e saldo di operacion. For di e cifra aki por mira con Gobierno a maneha su entradanan y su gastonan. Den añanan 2016, 2017 y 2018 e resultado netto di e saldo di operacion tabata respectivamente un deficit di 134.9, 153.5 y 147,1 miyon. Den 2016 y 2017 e resultado a keda afecta grandemente pa descargo (vrijval). Den 2016 ta e provision di SVB ta locual a yuda e saldo. Den 2017 ta e provisionnan rond di prestamo estudiantil ta locual a marca e resultado. Si no tabata tin e ñapanan aki, e deficit lo tabata mas grandi. Pues tabata elementonan incidental y no maneho financiero serio ta locual a conduci na e resultado di 2016 y 2017. Sinembargo den 2018 ta mira un cambio unda e deficit di e saldo operacional ta baha siendo cu no tabata tin e descargonan manera den 2016 y 2017. Esaki ta indica un mehoracion den maneho di Gobierno di su entradanan y gastonan di operacion cu ta resulta den un mehoracion den maneho financiero di nos Pais.