Prome Minister Evelyn Wever-Croes: TA RECOMENDA PA CIUDADANONAN CU BIAHA MANTENE CUARENTENA COMO MEDIDA DI PRECAUSION ORA CU BOLBE

Posted in

Recientemente biahenan di nos localnan a aumenta, cu e aumento aki a constata un fuente nobo di contagio na Aruba. Esaki ta bin door cu por contagia cu e virus na momento cu taden exterior y trece esaki bek Aruba. Prome Minister Evelyn Wever-Croes durante rueda di prensa di Gobierno di Aruba a accentua cu e exigencia di test pa Covid ta keda vigente pa tur ciudadano. E virus no ta distingui di nacionalidad, pues ta importante pa tur local coopera y respeta regla ora cu ta bin bek di biahe.

Unabes bek na Aruba y despues cu a cumpli cu e test di Covid, ta urgi cada ciudadano pa mantene nan mas den cuarentena pa 10 dia. Pues a pesar cu a haci e test di Covid y el a salinegativo, ta recomendabel pa mantene cuarentena mas cu ta posibel. E motibo pa cual ta recomendabel pa haci esaki ta pasobra por resulta cu e virus por manifesta su mes despues di algun dia cu a bolbe bek.

Pues a pesar cu e cuarentena aki no ta obligatorio y kisas no tur hende por cumpli cu n’e door di por ehempel trabou, Ta pidi pa ta atento pa tene mas tanto distancia cu por di otrohende, uza tapaboca constantemente y aplica regla di higienahopi mas severo. Esaki ta yuda preveni pa no transmiti e virus na un otro familiar.

Aumento di ‘clustervorming’

Banda di esaki tin mas caso den cluster/ gruponan di hende cu ta hunto y pega cu e virus (famia, na trabou). P’esey ta kedarecomenda tur hende pa sigui e reglanan di higiena y distancia. Laba man mastanto cu ta posibel cu habon pa 20 seconde of uza sanitizer, mantene distancia di 1,5 meter y uza tapaboca.

Prome Minister a expresa cu Gobierno y comunidad ta contacu cooperacion di tur hende pa combati e virus pa nos por drenta temporada di Pasco y un fin di aña un poco mas trankil.